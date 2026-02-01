Biasiol vicino al Foggia, si attende lo svincolo dall’Heraclea

Il Foggia si appresta a ufficializzare nelle prossime ore l’ingaggio di Eric Biasiol, difensore centrale di nazionalità croata classe 1997. La notizia, lanciata da TeleFoggia, ha trovato conferme nell’ambiente rossonero con il calciatore che si libererà dall’Heraclea, squadra che condivide con il Foggia la proprietà societaria di Casillo e De Vitto da circa un mese. Si tratta dunque di un colpo “in casa” per rinforzare il reparto arretrato, reduce da 11 gol subiti nelle ultime cinque gare.

L’operazione sarà ufficiale dopo lo svincolo del difensore dalla società candelese militante nel giorne H di serie D, come previsto dall'articolo 117 bis delle NOIF, che consente il passaggio dal dilettantismo al professionismo. Un precedente analogo si registrò proprio con l'ex Foggia Oliver Kragl, che lasciò la Fidelis Andria per fare ritorno al Trapani nella scorsa stagione.

Il neo mister rossonero Michele Pazienza potrà contare da subito su un elemento di assoluto spessore: Biasiol ha collezionato 20 presenze condite anche da una rete in questa annata di D, risultando tra gli elementi di spicco del gruppo di cui è stato anche vicecapitano. In carriera ha già militato in Serie C, sempre nel girone C, nelle parentesi di Giugliano e Picerno tra il 2021 e il 2024, totalizzando 45 presenze e 1 rete.