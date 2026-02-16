Bari, all’Euganeo è vietato sbagliare: a Padova serve la svolta

Partita quasi da ultima spiaggia per il Bari a Padova nel pomeriggio di domani. La squadra di mister Moreno Longo è consapevole che, dopo la battuta d'arresto al San Nicola contro il Südtirol, all’Euganeo è necessario vincere per non perdere di vista la quindicesima posizione, l’ultima utile per la promozione diretta, al momento distante appena quattro punti. La distanza è minima, sì, ma occorre ritrovare spirito di sacrificio e, soprattutto, la cattiveria agonistica per andare a lottare su ogni pallone, perché adesso i punti cominciano a pesare e anche per i padroni di casa saranno di vitale importanza.

Mister Moreno Longo ha espresso il suo pensiero alla vigilia della gara valida per il 26º turno di Serie B: “Sono consapevole che in questo momento il mio compito è quello di formare una squadra. Dobbiamo pensare tutti allo stesso modo; ad ora siamo un gruppo di calciatori che non ha ancora un’identità precisa. Mi dispiace perché arriva un messaggio chiaro, ovvero quello di una squadra disunita, disgregata. Quindi non vanno sistemati solo gli equilibri tecnici e tattici. Per salvarci dobbiamo cambiare registro e chiedo ai miei ragazzi di non guardare la classifica”.

Per la trasferta di Padova saranno indisponibili Darboe, Verreth e Dickmann. Occorrerà pensare step by step e tutti i calciatori a disposizione dovranno essere focalizzati su un solo obiettivo: raggiungere la salvezza per evitare una retrocessione che farebbe male a tutti.