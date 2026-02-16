Sassuolo-Verona 3-0, i neroverdi tornano alla vittoria in casa

Domenico Berardi è tornato, anzi forse non se n'era mai andato. Un giocatore spesso criticato, a tratti incostante a causa degli infortuni, ma quando sta bene fa sempre la differenza. I neroverdi grazie ad una sua doppietta, ed un gol di Pinamonti, altro giocatore spesso criticato, stendono un Verona ormai molto vicino alla Serie B. Certo l'assenza di Orban per squalifica incide e non poco nei gialloblu, ma il Sassuolo legittima la vittoria con una prestazione superlativa e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Udine.

La prima, ed unica, palla gol del Verona arriva dopo 10 minuti con un tiro di Sarr salvato da Muric. Da questo momento inizia la gara del Sassuolo. Al 40' Pinamonti trova il vantaggio su assist di Laurientè, poi inizia la super partita di Berardi. Allo scadere di tempo conquista un calcio un calcio di rigore, dal dischetto si fa respingere il penalty da Montipò ma sulla ribattuta lo stesso attaccante neroverde mette in rete su ribattuta. Nella ripresa al minuto 60 arriva il tris neroverde, ancora ad opera di Berardi in contropiede che di fatto chiude i giochi e regala una vittoria ai neroverdi che in casa mancava addirittura dal 6 Dicembre contro la Fiorentina.