Alessandra Lauriero: “Gruppo unito, nonostante la differenza di età"

Alla scoperta di Alessandra Lauriero, esterno sinistro o mezz’ala classe 2007 della Asd Team Bari femminile, squadra pugliese militante nel campionato di Eccellenza.

Ciao Alessandra, cosa ti ha convinto ad accettare l’offerta della Team Bari femminile?

“Negli anni scorsi avevo giocato per la Pink Altamura ma non essendosi quest’anno iscritta a nessun torneo mi sono data da fare per trovare un’altra squadra; tra le varie proposte mi ha convinta l’ambizioso progetto proveniente da un club neonato che era già riuscita ad inserire nella sua rosa diverse calciatrici di esperienza”.

Il tuo inserimento nel gruppo

“Sono subentrata in un ambiente dove inizialmente non conoscevo nessuno ma nel tempo altre compagne di squadra dell’Altamura mi hanno seguito in questa nuova avventura; l’inserimento è stato graduale, facilitato anche dalle ragazze più grandi e di maggiore esperienza che sono riuscite ad accogliere e a far integrare le ragazze più giovani, facendoci sentire parte integrante dello spogliatoio”.

La sconfitta nella finale di Coppa Italia Regionale

“Non possiamo avare rimpianti per l’esito della competizione, abbiamo giocato alla pari con le nostre avversarie che a differenza nostra sono state più brave a sfruttare al meglio le occasioni ricevute”.

La dedica delle tue due reti in campionato

“In primis al gruppo, al mister ed a tutto lo staff che ci dà fiducia ed incoraggia a credere in noi stesse ed in generale ai miei genitori sempre presenti a sostenermi in ogni gara”.

Prospettive per la carriera

“Vivo il gioco del calcio come un divertimento avendo iniziato da circa 5 anni ma ammetto che sarebbe davvero fantastico poterlo fare diventare un giorno anche un lavoro”.

