Novara FC, Dossena "La classifica si guarda a 3 giornate dalla fine"

Seconda vittoria consecutiva per il Novara Fc, la cura Dossena sembra dare i suoi bei frutti ma il tecnico azzurro rimane, seppur soddisfatto, fermo a ponderare felicità e possibilità. Ecco le sue parole in sala stampa al "Silvio Piola".

Alta intensità. "Nessun approccio è stato sbagliato durante le partite, mi sto rendendo conto che ad un certo punto gli avversari tendono a calare fisicamente e noi riusciamo a tenere più alta l’intensità, quindi questo ti permette di vedere uno sviluppo migliore nel secondo tempo rispetto al primo, molto probabilmente perché nel primo gli avversari hanno anche loro un buon dinamismo. Nelle partite scorse essendoci tre turni settimanali non era possibile essere in questa condizione, oggi già dall’atteggiamento e dal riscaldamento ho capito che avevamo la gamba giusta. La base deve essere questa, in settimana dobbiamo andare fortissimo per poi “riposare” in giorno della partita. Dobbiamo continuare su questa strada, questo è quello che chiedo alla mia squadra, io vado a casa contento e soddisfatti, non ho niente da dire, solo che abbiamo portato a casa tre punti importanti. Domani i ragazzi riposano e lunedì si riparte con lo stesso atteggiamento".

L'assetato Da Graca. "Marco è rientrato con il piede giusto, fortunatamente è arrivato subito il gol, i primi allenamenti erano buoni sotto l’aspetto dell’intensità, della voglia di fare. Deve tirare via un po' di ruggine dal suo corpo perché questo secondo me ha determinato anche tanti infortuni passati, deve lavorare forte".

Comfort Zone. "Se io ho cinque chili in sovrappeso - non è il suo caso - e vado a fare allenamento, molto probabilmente questo mi causa infortuni, se la partita mi richiede un dispendio di energie di cento litri e nel serbatoio ne ho ottanta molto probabilmente il motore salta, quindi devo preparare la macchina a lavorare fuori dal mood della comfort zone per andare in partita in comfort zone, durante la settimana non lo devo essere mai".

Lanini. "Ho tanti giocatori, anche lo stesso Da Graca che sta bene fisicamente, fisiologicamente arriva - come ogni giocatore - alla fine della partita che ne ha di meno, quindi se ho un sostituto che può portarmi il livello del dinamismo della squadra ad alta intensità sicuramente cambio. Non sto a guardare il nome, l’importante è che la squadra vada ad alta intensità".

Sostituzioni in corner. "Ho sostituito Da Graca su un calcio d’angolo, non vado mai per frasi fatte. Secondo me Da Graca è un ottimo attaccante ma per struttura logicamente gli manca qualche centimetro in più rispetto ad Alberti. Ho visto che Alberti in questo mese e mezzo quando capita il pallone in area di testa, lo prende. Ha “rischiato” di fare gol nel primo calcio d’angolo per poi farlo nel terzo, sapevo ci poteva stare l’occasione per lui".

Punteggio. "Siamo ad un punto dai play-off? Va bene. Devono giocare anche altre squadre quindi molto probabilmente torneremo ancora distanti da quel traguardo. Ho detto ai ragazzi che domani si riposano per ripartire lunedì e preparare la prossima partita per poi giocarne un’altra martedì. La classifica si può vedere a tre giornate dalla fine, sicuramente se vinciamo tutte le partite siamo ai play-off, se le perdiamo tutte ai play-out, ecco questo lo possiamo scrivere".

Khailoti, D'Alessio, Ranieri. "Khailoti ha avuto un crampo al quadricipite, D’Alessio deve provare ad osare di più, io non mi arrabbio se sbagliano ma se non osano sì, molte volte lo vedo un po' contratto, deve liberarsi anche mentalmente. Ho fatto quel cambio anche perché volevo mettere Ranieri, perché la geometria che mi da lui, per caratteristiche diverse Collodel e Basso non me le danno".

Agyemang "Durante i calci d’angolo in quella posizione ne marca due per, eventualmente, la possibilità che uno dei due entra dentro nell’area . Se lo alziamo può essere che l'avversario vada a concludere senza che abbia la marcatura. Se muovono bene le marcature che rimangono dentro l’area e mi smarcano quel giocatore che si inserisce dopo, quel giocatore non ha marcatura. Sul calcio d’angolo preferisco non prendere gol, la ripartenza la ragiono da un’altra parte".