Il Foggia in dieci si fa rimontare dal Crotone

Nulla da fare per il Foggia che non riesce a invertire il trend di sconfitte consecutive che adesso ammonta a sei ed esce sconfitto anche dallo Scida di Crotone, nonostante il vantaggio iniziale. Inizia non nel migliore dei modi l’avventura di mister Pazienza sulla panchina dei rossoneri, parsi ordinati e combattivi a inizio gara, ma che in dieci per quasi tutto il secondo tempo, subiscono la rimonta dei calabresi.

Il Foggia sembra capire da subito l’importanza della gara con i rossoneri che la sbloccano dopo cinque minuti con Romeo, che dapprima lavora un bel pallone e poi finalizza sfruttando una disattenzione della difesa del Crotone. Al 17’ mister Longo spende la carta FVS per uno scontro tra Straver e Sandri, dopo che quest’ultimo era andato a staccare di testa, ma per l’arbitro il contatto non viene giudicato falloso. Il ritmo della gara si fa spezzettato e teso per numerosi falli che portano anche a tre ammoniti nel Foggia (Tommasini, Petermann e Liguori), che al 30’ si salva sul tentativo di Musso su suggerimento di Piovanello. Nel finale di primo tempo, i pitagorici ci provano concretamente con l’ex di turno, Zunno, che piazza di sinistro, trovando una bella risposta di Perucchini.

Con la ripresa, Pazienza ridisegna i suoi e cambia modulo: si passa a tre dietro con Biasiol (subentrato al posto di Cangiano) che fa così il suo debutto in maglia rossonera. Nel giro di quattro minuti cambia completamente la trama della partita. Il Foggia rimane in dieci al 48’: Romeo ferma in maniera irregolare Piovaniello, diretto verso la porta di Perucchini. È proprio il numero 18 del Crotone a pareggiare il match con il calcio di punizione conquistato in occasione dell’azione che porta al rosso. Esecuzione perfetta e pallone nel sette. I satanelli vanno in confusione con l’uomo in meno: pasticcio collettivo in area e Musso sfrutta l’incertezza difensiva avversaria per il raddoppio. Il Foggia si fa vedere poco dalle parti di Merelli e quando prova a farlo, la realizzazione appare del tutto fuori misura come il tiro di Garofalo al 74’. Un minuto dopo, l’arbitro viene richiamato al monitor dall’FVS per un contatto in area su Zunno: rigore assegnato al Crotone, realizzato dal subentrato Guido Gomez (in gol dal dischetto anche all’andata). Per il capocannoniere del girone è il quattordicesimo centro stagionale in campionato.

Pazienza, nonostante la sconfitta, può dirsi soddisfatto per come i suoi hanno interpretato la gara a parità numerica, ma servirà trovare maggiore concentrazione per provare a fare risultato a partire dal prossimo sabato. La situazione di classifica rimane ancora preoccupante per i pugliesi, ultimi a quota 22 punti, a una sola lunghezza in più del Siracusa e due del Giugliano, compagini impegnate nella lotta salvezza, entrambe ko nelle gare odierne. Il Crotone, invece, porta a casa una vittoria che dà morale dopo la sconfitta netta contro il Picerno e tiene accese le speranze relative al quarto posto. Nel prossimo turno, i rossoneri se la vedranno con il Casarano, sconfitto venerdì dal Cerignola; mentre sfida esterna per il Crotone contro il Monopoli, che oggi ha avuto la meglio sulla Salernitana all’Arechi.

TABELLINO

CROTONE-FOGGIA 3-1

RETI: 5’ Romeo (F), 49’ Piovanello (C), 51’ Musso (C), 81’ Gomez (C)

CROTONE (4-3-3) Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (67’ Meli), Vinicius (82’ Calvano), Sandri; Zunno, Musso (67’ Gomez), Piovanello (82’ Energe).

A disposizione: Martino, Paciotti, Gomez, Energe, Armini, Meli, Russo, Guerra, Maggio, Calvano, Veltri, Vrenna, Bruno.

Allenatore: Emilio Longo

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Staver (58’ Dimarco), Brosco, Rizzo (58’ Valietti), Giron; Garofalo, Petermann (46’ Castorri), Romeo; Liguori (82’ Bevilacqua), Tommasini, Cangiano (46’ Biasiol).

A disposizione: Magro, Borbei, Dimarco, Biasiol, Castorri, Minelli, Bevilacqua, Nocerino, Oliva, Valietti, Menegazzo, Pazienza, D’Amico.

Allenatore: Michele Pazienza

ARBITRO: Francesco Burlando

ASSISTENTI: Alberto Rinaldi e Riccardo Leotta

QUARTO UFFICIALE DI GARA: Giuseppe Maria Manzo

OPERATORE FVS: Angelo Mazza

AMMONITI: 27’ Tommasini (F), 36’ Petermann (F), 38’ Liguori (F)

ESPULSI: 48’ Romeo (F)