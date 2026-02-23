Maria Cristina Battain: “Siamo giovani con tanta voglia di emergere”

Alla scoperta di Maria Cristina Battain, classe 2007, attaccante dotata di velocità, abile nella percussione, in grado di giocare a destra ma anche in altre zone del reparto offensivo, in forza al Villorba femminile, squadra di Treviso, il club con la media età delle calciatrici più bassa della categoria, terza in classifica nel girone B del campionato di serie C.

Ciao Maria Cristina, per iniziare un breve commento sull’ultima gara con l’Orobica

“E’ stata una gara equilibrata, abbiamo dimostrato di essere all’altezza della capolista, giocandocela alla pari; abbiamo per lunghi tratti dell’incontro dimostrato il nostro gioco, sviluppando diverse manovre dal basso, senza mai mollare fino alla fine, salvo perdere nei minuti di recupero”.

Le tue marcature

“Ho realizzato finora 5 reti, siglando una tripletta in trasferta sul campo delle Dolomiti Bellunesi; sono molto orgogliosa del mio rendimento e dedico le mie prestazioni in primis a me stessa ed in generale a tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto ed incoraggiato ad andare avanti, specie nei momenti difficili”.

La tua carriera

“Ho iniziato con i maschietti della Sacca Fisola per poi trasferirmi nel femminile alla Pro Venezia prima dell’approdo nel Venezia fc dove ho disputato un buon primo anno prima di subire una lesione al menisco per poi passare al Villlorba”.

Un commento sulla classifica

“Stiamo disputando un buon torneo ma siamo consapevoli che possiamo ulteriormente andare oltre, limando alcuni errori di distrazione, cercando di essere più concreti in fase realizzativa”.

Un giudizio su squadra ed ambiente

“Siamo un gruppo di ragazze molto giovani e di prospettiva con tanta voglia di crescere con la nostra giovinezza che non è da intendersi come inesperienza o immaturità ma come voglia di migliorare ed emergere, animate da tanta fame”.

Foto credit Villorba calcio femminile