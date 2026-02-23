Mangia: "Servirà un'attenzione altissima contro il Picerno"

Per il Team Altamura il match di oggi con il Picerno sarà fondamentale per riscattare le due sconfitte consecutive con Benevento e Potenza. La squadra di mister Bertotto, nelle ultime cinque partite, ha avuto lo stesso trend dei ragazzi di mister Mangia: 3 vittorie e due sconfitte, l'ultima fuori casa con la Casertana. Il posto playoff è alla portata per i biancorossi mentre la squadra di casa dovrà fare punti per allontanarsi dai playout. Due obiettivi diversi con i tre punti che pesano sia da una parte che dall'altra.

Mister Devis Mangia ha svolto la consueta conferenza stampa prima della gara valida per il 29° turno di campionato di Serie C. "Abbiamo vissuto la settimana con equilibrio e con la consapevolezza che si è fatta una buona prestazione. Siamo consapevoli anche del fatto che si debba fare di più per affrontare il match con il Picerno. Giochiamo contro una squadra in salute, ha cambiato moltissimo e ha trovato il suo equilibrio. I punti saranno importanti per loro e per noi, quindi abbiamo bisogno di fare risultati, consapevoli delle difficoltà della gara e dovremmo essere pronti a rispondere colpo su colpo attraverso un'attenzione altissima" ha evidenziato mister Mangia. La settimana del Team Altamura sarà intensa: Picerno, Foggia e Cosenza. Tre partite in sette giorni. "L'attenzione deve essere solo sulla prima gara, quella di oggi con il Picerno. Non ho mai fatto tabelle fino ad ora, dobbiamo pensare step by step. Arriviamo da due sconfitte, nonostante ci siano state ottime prestazioni, e dobbiamo invertire questa tendenza", ha evidenziato il tecnico biancorosso. "Dobbiamo essere bravi a leggere la partita e dal punto di vista tecnico. Loro creano abitualmente dei pericoli, quindi sarà importante limitarli e renderci pericolosi. Sono una squadra organizzata con un'idea chiara", analizzando l'avversario.

Appuntamento dal Donato Curcio di Picerno per un match fondamentale sia in chiave salvezza che playoff, con il Team Altamura che vorrà ipotecare il discorso salvezza e proiettarsi verso altri obiettivi, mentre per il Picerno sarà l'occasione di confermare l'ottima tendenza in casa ed allontanarsi dalla zona rossa della classifica.