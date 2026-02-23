Il coast to coast di Bellomo rilancia il Bari al Ferraris

Il coast to coast di Nicola Bellomo al 90’ non è soltanto un gol pesantissimo in chiave classifica: è il manifesto di ciò che il Bari dovrà essere da qui alla fine della stagione. Coraggio, personalità, fame. Tutto racchiuso in undici secondi - dal momento in cui è partito a quello in cui si è conclusa l'azione - che possono cambiare l’inerzia di un campionato. In uno stadio caldissimo come il Luigi Ferraris, contro una Sampdoria spinta dal proprio pubblico, il Bari ha dimostrato di essere vivo. Di avere carattere. Di saper soffrire e colpire. Prima il settimo centro stagionale di Moncini, poi la perla del centrocampista biancorosso entrato negli ultimi dieci minuti.

La cavalcata di Bellomo parte all’89’ e 26 secondi. Undici secondi di pura determinazione. Progressione centrale, testa alta, la lucidità di comprendere in un istante che non c’erano sbocchi né a destra né a sinistra. Davanti, una linea difensiva in attesa. E allora la scelta: prendersi la responsabilità. È il goal di chi non aspetta che accada qualcosa, ma fa in modo che accada. Una giocata individuale che racchiude tutto ciò che questo Bari dovrà mettere in campo da qui alla fine: intraprendenza, fiducia nei propri mezzi, voglia di andare fino in fondo. Perché la salvezza non si costruisce solo con l’organizzazione, ma anche con il coraggio. Ottima anche la prova di Esteves, sempre propositivo sulla corsia, e del solito Cerofolini, garanzia tra i pali nei momenti più delicati.

Con il successo di Genova, il Bari sale a quota 25 punti, portandosi a due lunghezze dalla zona salvezza diretta. Un segnale forte, in attesa della Reggiana, che rilancia le ambizioni biancorosse e restituisce entusiasmo all’ambiente. Ora testa alla prossima sfida: al Stadio San Nicola arriva l’Empoli nel turno infrasettimanale. Una gara fondamentale per dare continuità alla vittoria di Genova e, soprattutto, per riscattare la pesante sconfitta dell’andata nella prima dell’era Vincenzo Vivarini. Servirà lo stesso spirito visto al Ferraris. Servirà quel coraggio lungo undici secondi che può valere un’intera stagione.