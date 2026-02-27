Foggia crolla nel recupero, Pazienza: "Dobbiamo reagire"

Il Foggia cade nei minuti finali con il Casarano, al termine di una gara terminata in parità nel primo tempo, ma compromessa dall’atteggiamento non incisivo dei rossoneri nella ripresa. Due disattenzioni difensive costano caro ai satanelli, i quali si dimostrano incapaci di costruire trame di gioco propositive nonostante i pochi reali spunti degli avversari. Con il ko di ieri, salgono a tre le gare perse dal Foggia dopo essere passato in vantaggio nelle ultime quattro gare: un dato emblematico che fa riflettere sulla tenuta mentale dei rossoneri all’interno del match.

«In una partita come questa, portata fino al 92° o 95°, se non la puoi vincere la devi pareggiare, ma non perderla. Questo deve entrare subito nella testa dei miei giocatori» ha detto il tecnico dei rossoneri in conferenza stampa.

Pazienza ha parlato anche del momento dei suoi, penultimi in classifica: «Sono preoccupato, come lo siamo tutti. Chi dice il contrario mente. Ma non dobbiamo fermarci sulle preoccupazioni: dobbiamo reagire. Questa è una squadra che deve lottare fino all’ultima giornata per salvarsi».

Sulla gara, si è espresso anche il capitano del Foggia, Brosco, il quale ha sottolineato di non aver visto una squadra morta nell’arco dei novanta minuti, ma che non può permettersi di prendere gol come nella circostanza di Cajazzo.