Sassuolo-Atalanta 2-1, vittoria eroica in inferiorità numerica

Il Sassuolo gioca una partita enorme e sconfigge l’Atalanta di mister Palladino per 2-1. Una partita iniziata col piede sbagliato per i neroverdi che restano in 10 dopo un quarto d’ora per l’espulsione a Pinamonti, reo di un brutto intervento col piede a martello su Djmisiti. Nonostante l'inferiorità numerica però il Sassuolo non rinuncia a fare la sua gara, e trova il vantaggio al minuto 25 grazie a Ismael Konè lesto a mettere in rete su corner battuto da Laurientè. La reazione della dea è sterile, anzi sono i padroni di casa ad andare vicini al raddoppio nel finale di tempo con Muharemovic.

Nella ripresa tantissimi cambi, ma il copione non cambia, sono i neroverdi a fare la partita. Il raddoppio arriva al minuto 69 con Thorstvedt, ancora su assist di Laurientè. A questo punto per l'Atalanta non c'è più niente da perdere quindi si riversa tutta avanti. l'occasione per accorciare le distanza arriva con Krstovic, ma Muric gli dice di no. Nel finale prima Samardizc colpisce il palo, poi arriva la rete di Musah. Ma ormai è troppo tardi. Finisce cosi con la vittoria del Sassuolo che conquista una vittoria inaspettata per come era iniziata la partita.