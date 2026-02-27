Serie C: Altamura e Monopoli, un weekend di pareggi

Il primo weekend di marzo si chiude con un doppio segno "X" per Team Altamura e Monopoli. Due pareggi diversi per dinamica e avversari, ma che confermano la solidità delle due formazioni in un momento cruciale della stagione, dove ogni punto può fare la differenza tra i playoff e la zona d'ombra della classifica.

Nell'anticipo di sabato, il Team Altamura è uscito indenne dalla difficile trasferta del "Curcio". Contro un AZ Picerno storicamente ostico tra le mura amiche, i murgiani hanno giocato una partita di grande sacrificio e disciplina tattica. Il match è terminato 0-0, un risultato che premia la fase difensiva biancorossa, capace di neutralizzare le folate offensive dei lucani. Nonostante qualche timido tentativo di ripartenza, il Team Altamura ha preferito dare priorità alla compattezza, portando a casa un punto che dà continuità ai risultati positivi e morale in vista del derby contro il Foggia. Al Vito Simone Veneziani finisce in parità, 1-1, tra Monopoli e Crotone. Al goal di Di Pasquale al 38' risponde Fall al 55'. La squadra calabrese mantiene il distacco di un punto in classifica - sesta posizione - mentre il Monopoli sale a 44 punti.

Il calendario non concede tregua. Già questo giovedì 5 marzo, le due squadre saranno chiamate nuovamente in campo per il turno infrasettimanale: Il Team Altamura attende il Foggia tra le mura amiche per un derby pugliese che promette scintille. Il Monopoli volerà in Campania per affrontare il Giugliano, per consolidare il posto playoff.