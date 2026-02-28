Alessio Cocchi: "L'Empoli deve provare a puntare all'ottavo posto"

La redazione di IamCalcio Bari ha analizzato il match infrasettimanale del San Nicola con il giornalista Alessio Cocchi, redattore di Pianeta Empoli. La gara valida per il 28° turno di campionato di Serie B mette di fronte due squadre che devono, inevitabilmente, dare una sterzata alla propria stagione in un momento cruciale, il mese di marzo in cui si delinea quasi tutto. Per il Bari l'obiettivo primario è dare continuità all'ottima prestazione e alla conseguente vittoria del Ferraris contro la Sampdoria, mentre per l'Empoli sarà fondamentale trovare i tre punti dopo un periodo negativo di risultati e rilanciarsi in chiave ottavo posto. Tuttavia, per la squadra di Dionisi, al momento, la priorità sarà quella di allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

Buonasera Alessio, per Bari ed Empoli la partita di domani sarà fondamentale per un obiettivo comune di classifica, ossia la salvezza, oppure pensi che la squadra di Dionisi, considerando la distanza quasi pari dai playout e dai playoff, possa puntare alle prime otto?

La sensazione è che l'Empoli possa avere tutte le carte in regola per poter entrare nelle otto e disputare almeno il playoff. Il momento però non è certo dei migliori e sicuramente c'è da guardarsi anche alle spalle. In questa ottica, come dicevi, la partita di domani diventa molto importante perchè in casa di un risultato negativo la situazione potrebbe complicarsi, soprattutto a livello psicologico.

Restando ai risultati, l’ultima vittoria dell’Empoli risale al 10 gennaio in trasferta a Cesena. È passato più di un mese. Nelle otto partite successive, il pareggio a Frosinone è stato il risultato più positivo di tutti, ci sono altri aspetti che ti danno fiducia e quali?

E' vero, la vittoria manca dall'ultima giornata del girone di andata. Sicuramente nelle otto gare che sono poi passate senza che la vittoria arrivasse, ce ne sono almeno tre in qui l'Empoli avrebbe ampiamente meritato di vincere, compreso quella che hai citato a Frosinone. In questo momento la squadra trova molta difficoltà con le squadre che si chiudono ed ostruiscono il gioco, e questo è un aspetto da migliorare di cui al proseguo proprio in funzione di quello che dicevo sopra... togliersi dalla zona in cui siamo per poter provare a puntare verso un ottavo posto.

Il Bari che ti aspetti domani? Alla luce di una vittoria pesantissima a Ferraris con la Samp.

Il Bari è per me una delusione della stagione. Alla vigilia credevo potesse fare un campionato nettamente diverso da quello che poi ha intrapreso. Ovviamente non ho visto tutte le partite e non conosco tante dinamiche interne che magari possono aver inficiato. Mi aspetto un Bari che veda alla gara di domani come un'opportunità per capitalizzare la vittoria di Genova che, altrimenti, resterebbe solo un buon passaggio dentro un campionato non buono.

Due nomi che potrebbero fare la differenza sul piano individuale? Da una parte e dall’altra.

Per quanto riguarda l'Empoli ti dico che Elia e Shpendi sono i due giocatori che, individualmente possono fare la differenza, mettendo però anche il portiere, Fulignati. Nel Bari ti dico che non mi dispiace Dorval e poi c'è Moncini che per la categoria è un signor attaccante.