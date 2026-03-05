Mangia: "Sfida importante per entrambe, serve l'atteggiamento giusto"

In vista della 30ª giornata di campionato di Serie C, al Tonino D’Angelo, contro un Foggia ultimo in classifica e in crisi di risultati, il Team Altamura vuole tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico per consolidare il discorso salvezza e rilanciarsi nella corsa ai playoff. Nella conferenza stampa prepartita, mister Devis Mangia ha analizzato l’avversario facendo il punto sulla situazione in casa biancorossa.

"È una gara difficile, come tutte le partite di questo campionato. È una sfida fondamentale per entrambe e andrà affrontata con l’atteggiamento corretto. Non guardo solo ai risultati numerici, ma anche alle prestazioni: osservo ciò che la squadra sta proponendo e la qualità dei singoli. Ritengo dunque che il Foggia sia una squadra di buon livello, con ottimi calciatori", ha sottolineato il tecnico del Team Altamura. Devis Mangia si è espresso anche sull’ipotesi di un possibile turnover, considerando le partite ravvicinate: "È un termine che non mi entusiasma. Non ci sono differenze: tutti meritano di avere spazio. Lavoriamo seriamente come gruppo".

Il Foggia sarà un avversario ostico, anche per il momento negativo che sta attraversando, e il derby potrebbe rappresentare l’occasione giusta per riscattarsi. Il mister ne è consapevole e chiede ai suoi di volere sempre di più da sé stessi, partita dopo partita. "Penso che l’unica strada da seguire sia quella del miglioramento delle prestazioni, riconoscendo che l’avversario ha qualità importanti ed essendo in grado di leggere i momenti della gara". Appuntamento al Tonino D’Angelo alle ore 20:30 per la 30ª giornata di Serie C.