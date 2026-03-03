Benevento-Catania 2-1, non poteva esserci epilogo migliore

Il big match, la finale del campionato, la sfida che può aver messo un sigillo su questa stagione, va al Benevento. Un Catania coraggioso, che per buona parte della partita ha avuto il pallino del gioco, ha dovuto cedere alla testardaggine e alla perseveranza della Strega. Gli etnei sono andati in vantaggio nel primo tempo con Lunetta ma sono stati subito recuperati da una punizione di Lamesta. A quattro minuti dal 90’ però, arriva la beffa per i siciliani, con il gol in tap-in di Guglielmo Mignani. Per la Strega sono 3 punti d’oro, una spinta decisiva verso l’obiettivo Serie B. I giallorossi ora allungano di 10 punti ed è festa grande al “Vigorito”. La squadra viene elogiata dal suo pubblico sotto la curva, a concludere una notte magica.

Premessa: Il match che potrebbe chiudere definitivamente i giochi di questo campionato è arrivato. La classifica sorride alla Strega, capolista a quota 67. Gli etnei seguono a 60, sette punti di distacco che obbligano i siciliani a puntare ad un solo risultato: vincere. Il grande ex Francesco Forte salta per infortunio, mister Toscano si affida a Lunetta sostenuto da Jimenez e D’Ausilio dietro.

Primo tempo: I tifosi giallorossi, in segno di protesta, lasciano libero lo spazio centrale della curva per i primi quindici minuti. AL 5’ ci prova D’Ausilio da fuori, Vannucchi respinge. All’11’ la Strega risponde con un bel colpo di testa di Tumminello, Dini è pronto e smanaccia allontanando i pericoli.

Al 22’ il Catania segna! Da un rimpallo fortunoso, Donnarumma riceve a sinistra, crossa in mezzo, non ci arriva Vannucchi e Lunetta anticipa di testa portando gli etnei in vantaggio.

La gioia degli ospiti dura poco perché i giallorossi trovano immediatamente il pari con una punizione capolavoro di Lamesta. 1-1

Il primo tempo si conclude con poche azioni, molto tatticismo e tanto fraseggio. Il Catania ha provato a spingere verso l’area giallorossa ma la difesa di Floro Flores si è mantenuta compatta, non concedendo quasi niente ai rossazzurri.

Secondo tempo: La ripresa inizia con una conclusione a botta sicura di Quaini, prontamente deviata dalla difesa del Benevento. Tiro di Di Noia! Vannucchi blocca tranquillamente un tiro insidioso.

Occasione per gli etnei con Pieraccini che trova la respinta di Vannucchi. Pressing asfissiante degli uomini di Toscano, la Strega fatica ad uscirne. La panchina del Benevento chiede l’intervento del FVS per un fallo di Quaini considerato da espulsione. L’arbitro non condivide e il giocatore riceve solo un’ammonizione. Colpo di testa velenoso di Caturano al 73’, bravo Vannucchi a bloccare.

GOOOOOOLLL DELLA STREGAAA! Succede di tutto! Sombrero di Ceresoli su Casasola, palla in mezzo per Salvemini che calcia , Dini gli chiude la saracinesca, sulla respinta siluro di Maita, ancora Dini, ma sul tap-in di Mignani l'estremo difensore non può niente. L’ex Pianese è ancora una volta decisivo, subentrando dalla panchina. I giocatori di Floro Flores faranno accademia adesso, avendo due risultati utili sicuri.

Finitaaa. La Strega vince anche questa battaglia, la più importante. Il distacco adesso è di 10 punti, i giallorossi toccano con un piede la Serie B, ora che mancano 8 gare alla fine del campionato.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli ( 88 st Borghini); Maita, Prisco ( 88 st Talia); Lamesta ( 79 st Kouan), Tumminello ( 79 st Mignani), Della Morte ( 70 st Caldirola); Salvemini. A disposizione: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Manconi, Celia, Romano, Talia. All. Floro Flores.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini ( 81 st Bruzzaniti); Casasola, Quaini, Di Noia ( 62st Di Tacchio), Donnarumma; Jimenez ( 67 st Caturano), D’Ausilio; Lunetta. A disposizione: Bethers, Coco, Celli, Allegretto, Ponsi, Raimo, Doni, Cargnelutti, Corbari. All. Toscano

Arbitro: Drigo di Portogruaro; Assistenti: Della Mea di Udine e Russo di Nichelino; Quarto Ufficiale: Manzo di Torre Annunziata; Operatore FVS: Ferraro di Frascati

Note: Marcatori: 22 pt Lunetta (CT); 25 pt Lamesta (BN); 86 st Mignani (BN) Ammoniti: Della Morte (BN); Di Noia (CT); Casasola (CT); Quaini (CT); Pieraccini( CT); Pierozzi (BN)