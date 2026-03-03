Catania, Lunetta: " C'è amarezza per com'è finita"

Le parole di Gabriel Lunetta nel post-gara di Benevento- Catania 2-1. Ecco le sue parole:

Sul gol:" C'è comunque frustrazione e amarezza per com'è finita. Complimenti a Lamesta per il gol, ma noi eravamo partiti bene. Non siamo stati bravi nel mantenere il ritmo, ci siamo trovati sbilanciati perché volevamo assolutamente vincere e perciò abbiamo subito il secondo gol. Bisogna solo fare i complimenti al Benevento che in questo momento sta dimostrando di meritare più di noi"

Sulle prestazioni precedenti: " Sicuramente non abbiamo fatto partite del genere in passato, dipende molto anche dai campi in cui ci troviamo. Avremmo potuto fare di più in passato ma è inutile adesso piangere sul latte versato. Non serve rammaricarsi per partite di tre mesi fa, dobbiamo solo tenere la testa bassa e continuare a lavorare per migliorarci costantemente."