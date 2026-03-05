Novara-Pergolettese 1-1, frena la ricorsa play-off azzurra

Un punto non positivo per il Novara che vede frenata la sua corsa play-off in casa contro la Pergolettese, un match che la formazione di Dossena avrebbe probabilmente meritato di vincere anche in virtù delle due reti annullate nella ripresa.

A Basso risponde Tremolada, la prima frazione finisce uno a uno Primo tempo divertente con tanti capovolgimenti di fronte, il Novara fa la partita e va vicino al vantaggio con uno schema da calcio d’angolo, Cordaro si oppone con bravura al sinistro di Morosini. Al 19’ si vede la Pergolettese, l’ex Corti risponde a Boseggia, al 20’ gli azzurri passano in vantaggio, tunnel di Ledonne al difensore che lo stava marcando, palla indietro per Basso che la mette all’angolino dove Cordaro non può arrivare. Il vantaggio novarese dura poco più di dieci minuti, al 31’ Tremolada di testa batte Boseggia e riporta la situazione in parità.

Due gol annullati per un Novara che meritava la vittoria Il primo squillo della ripresa è una punizione di Basso alta sulla traversa, al 10’ Agyemang per Basso che trova la deviazione vincente ma Aidoo salva sulla linea clamorosamente, al 17’ della ripresa torna avanti il Novara al termine di un’altra bella azione, Lanini appena entrato lo serve in area e il trequartista di Dossena trova un bel colpo sotto a scavalcare Cordaro, purtroppo per i locali ad inizio azione viene ravvisata tramite il Var una manata di Da Graca su Arini, gol annullato e si resta uno a uno. Al 26’ altra rete annullata al Novara, Lanini scatta leggermente al di là della difesa della Pergolettese, l’ultimo squillo è ancora degli azzurri con Collodel, ottimo l’intervento di Cordaro a negare la rete al centrocampista idolo della tifoseria

NOVARA-PERGOLETTESE 1-1

Marcatori: 20’Basso (N), 31’Tremolada (P),

Novara: Boseggia; Ledonne, Khailoti (33’st Citi), Collodel, Da Graca (33’st Alberti), Morosini (14’st Lanini), Lorenzini, Cannavaro, Valdesi (14’st D’Alessio), Agyemang, Basso. All. Dossena

Pergolettese: Cordaro, Arini, Milesi, Dore, Petrovic, Corti, Lambrughi,, Pala, Tremolada (14’st Jahouari), Bane, Aidoo. All. Tacchinardi

Arbitro: Colelli della sezione di Ostia Lido.

Note: Corner 5-3. Ammoniti Da Graca per il Novara, Milesi, Lambrughi e Pala per la Pergolettese. Spettatori 1759, 1276 abbonati e 483 paganti.