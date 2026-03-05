Team Altamura, a Cosenza per sognare il posto nei playoff

È un momento decisamente elettrizzante per il girone C in zona playoff, con il Team Altamura che sembra aver trovato la maturità giusta per sognare in grande. Il derby vinto contro il Foggia ha dato una spinta psicologica non indifferente, ma la trasferta al Marulla rappresenta un vero e proprio esame di maturità.

La compagine calabrese arriva alla sfida con il vento in poppa, forte di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. La squadra di Buscé ha confermato gran parte dell'ossatura che lo scorso anno militava in Serie B, rendendo il Marulla un fortino quasi inespugnabile. Dall'altra parte, il Team Altamura respira aria di alta classifica. Con la soglia dei 40 punti, i biancorossi hanno ormai virato con decisione verso l'obiettivo playoff. La vittoria interna contro i rossoneri ha cementato un gruppo che il capitano Enrico Silletti definisce fantastico, capace di unire l'energia dei giovani all'esperienza dei senatori.

Intervenuto in sala stampa alla vigilia, Silletti ha analizzato la crescita della squadra:

"Rispetto al girone d’andata abbiamo acquisito esperienza nella cura dei dettagli. Il nostro obiettivo deve essere quello di migliorarci costantemente. Di sicuro non ci fermeremo: non sarà la soglia dei 40 punti a frenare la nostra ambizione". l difensore ha poi reso omaggio alla società e al legame con la piazza: "Ci tengo a chiudere nel migliore dei modi con questa maglia. Affrontiamo una squadra difficile, che ha confermato molti elementi della categoria superiore, ma noi andremo lì per giocarcela."

Se il Cosenza punterà sulla qualità individuale e sull'esperienza dei suoi interpreti per consolidare il podio, il Team Altamura di Mangia dovrà fare affidamento sull'organizzazione tattica e sulla fame di un gruppo che non vuole smettere di stupire. Sarà una sfida giocata sui nervi e, come predetto da Silletti, sui singoli episodi che una categoria come la Serie C sa rendere decisivi.