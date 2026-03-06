Sorrento-Benevento 0-2, prestazione compatta, giallorossi Mai Domi

Il Benevento porta a casa un'altra vittoria, aggiungendo un ulteriore tassello al cammino verso la promozione in Serie B. Sconfitto il Sorrento per 0-2 all' "Alfredo Viviani "di Potenza. Una doppietta di Salvemini regala alla Strega la quarta vittoria di fila, la quindicesima dell'era Floro Flores. In attesa del risultato tra Catania e Casertana, i giallorossi allungano di 13 punti sulla seconda, salendo a quota 73 in classifica.

Premessa: Il Benevento si presenta a Potenza per sfidare il Sorrento. I giallorossi hanno un vantaggio considerevole di 10 punti sul Catania secondo ma Floro Flores invita i suoi a tenere la testa bassa e continuare a lavorare, poiché mancano ancora 8 partite alla fine del campionato. Il Sorrento deve dimenticare il K.O rimediato nello scontro diretto contro il Latina e vuole farlo provando ad insidiare la capolista

Primo tempo: Subito aggressivo il Benevento con un bel tiro dalla distanza di Della Morte, Del Sorbo devia in angolo. Al 7’ il Sorrento si mostra pericoloso, con un cross di Fusco che si stampa sulla traversa e sulla respinta un attento Vannucchi neutralizza la conclusione di Cuccurullo.

Al 15’ una trattenuta su Scognamillo in area viene giudicata fallosa dall’arbitro che assegna il penalty. Il Sorrento chiede consulto al FVS, ma la decisione del direttore di gara rimane la stessa. Dagli 11 metri si presenta Salvemini che calcia centrale, Del Sorbo intuisce ma non trattiene. 0-1, Stregoni avanti a Potenza!

Nei minuti successivi Del Sorbo è prodigioso su ben due occasioni nitide della Strega. La prima volta su Salvemini che, servito in profondità da Maita, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore rossonero. La seconda invece su un’azione analoga che ha protagonista Mignani, con l’attaccante toscano che a tu per tu in area spara addosso a Del Sorbo.

Al 44’ Salvemini trova la doppietta, ma l’arbitro annulla la rete per un fallo in attacco ai danni di Solcia. La doppietta del numero 9 del Benevento è solo rimandata, perché nel recupero, da un colpo di testa di Pierozzi, il già citato Salvemini ribatte di testa a porta sguarnita. 0-2 servito e gara che si mette in discesa per i ragazzi di Floro Flores.

Il primo tempo termina quindi con la Strega avanti di due gol sui padroni di casa.

Secondo tempo: Al 52’ il Benevento prova a chiudere definitivamente il match, con un tiro di Pierozzi respinto da Del Sorbo, Della Morte manca il tap-in vincente spedendo alto. Da quell’azione riparte il Sorrento con D’Ursi che si spinge fino alla porta, al momento del tiro trova però la deviazione di Vannucchi in calcio d’angolo. Al 60’ occasione per Crecco, Caldirola anticipa la sua conclusione deviando in corner.

L'ultima azione del match è una conclusione di Manconi, respinta da Del Sorbo, a sancire la fine del match. Il Benevento passa anche contro il Sorrento e il sogno promozione si avvicina sempre di più.

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Solcia, Fusco ( 79 st Esposito), Colombini ( 60 st Diop); Portanova ( 70 st Tonni), Capezzi, Cuccurullo, Potenza, Crecco; D’Ursi; Sabbatani. A disposizione: Boccarusso, Harrasser, Bernabeo, Santini, Vilardi, Paglino, Milan. All.: Serpini

BENEVENTO (4-4-2): Vannucchi; Pierozzi ( 70 st Saio), Scognamillo, Caldirola, Romano ( 84 st Borghini); Della Morte ( 70 st Kouan), Maita, Prisco( 77 st Talia), Ceresoli; Salvemini, Mignani ( 84 st Manconi). A disp.: Esposito, Russo, Sena Carfora, Celia, Tumminello. All.: Floro Flores

Arbitro: Di Cicco di Lanciano. Assistenti: Marucci di Rossano e Mallimaci di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera. Operatore FVS: Martinelli di Potenza

Note: Ammoniti: Caldirola (BN); Mignani (BN); Marcatori: 19'pt (RIG) e 45+5 pt Salvemini (BN)