Bari, passo indietro all'Adriatico: il Pescara ne fa quattro

Il Bari perde malamente all'Adriatico con il Pescara e sprofonda in penultima posizione, cancellando quanto di buono si è visto nell'ultima settimana con le vittorie a Marassi con la Sampdoria e al San Nicola con l'Empoli. Doppio Di Nardo, Insigne e Valzania abbattono i biancorossi di mister Moreno Longo. Sabato prossimo ci sarà l'ennesimo spareggio, in casa, con la Reggiana, un match da non fallire. Il distacco dalla salvezza diretta resta accessibile, due punti dal Mantova quindicesimo, ma è l'atteggiamento a preoccupare: non andava persa in questa maniera una sfida delicata contro un Pescara ultimo ma nettamente più determinato di questo Bari.

Nel post partita, il direttore sportivo Valerio Di Cesare evidenzia: "Voglio chiedere scusa, non ci aspettavamo una prestazione del genere, valutiamo di andare in ritiro". In vista della delicata sfida di sabato, il Bari deve obbligatoriamente cambiare passo per non sbagliare un altro match fondamentale con gli emiliani prima della trasferta complicatissima di Frosinone. Servirà, a partire da domani, cancellare velocemente la figuraccia dell'Adriatico per riacquisire energie fisiche e mentali per un finale che dovrà essere da "ritmo playoff" per raggiungere la salvezza.