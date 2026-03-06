Trapani, esclusione evitata ma arriva un'altra penalizzazione

Il Benevento e molte altre squadre del girone C di Serie C posso tirare un sospiro di sollievo, perché nella giornata odierna, il Trapani è riuscito ad evitare l'esclusione dal campionato, risparmiando così alle altre compagini del girone la sottrazione di punti conquistati sul campo.

Tuttavia, il club di Valerio Antonini è stato deferito dal TFN per altre irregolarità amministrative, subendo la decurtazione di altri 5 punti in classifica più una multa di 1.500 euro. La squadra siciliana scende così al penultimo posto, a quota 23 punti, un punto sopra al Foggia ultimo