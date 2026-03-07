Benevento all'Imbriani: massima concentrazione e applicazione

Il Benevento si è ritrovato stamattina all'Imbriani per una seduta di allenamento a porte aperte. Buona la risposta del pubblico sannita che ha risposto presente sugli spalti per sostenere la squadra.

Lavoro tecnico al centro della sessione. I calciatori sono stati divisi in gruppi dallo staff e si sono alternati tra esercitazioni specifiche e mini partite. Il filo conduttore è stato chiaro: tocchi ridotti al minimo e ritmo alto nella circolazione del pallone con rapidi movimenti dopo ogni passaggio.

Il tema è poi proseguito nell'esercitazione collettiva. Partenza dal cerchio di centrocampo con due squadre composte da centrocampisti e attaccanti che si sono alternati nei compiti di costruzione e pressione difensiva. In mezzo un jolly e una sponda per innescare l'affondo verso la linea difensiva schierata al limite dell'area. Anche la difesa ha lavorato divisa in due gruppi. Presente in campo anche mister Floro Flores.

Quello che ha colpito di più è stata la serenità che traspariva da tutto il gruppo. Concentrazione alta e applicazione massima in ogni momento della seduta. Segnali chiari di una squadra che ha raggiunto una solidità importante e che sa di avere il traguardo vicino.

Un traguardo che il Benevento vuole conquistare il prima possibile.