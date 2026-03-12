Benevento-Foggia 1-0, Tumminello decide una sfida arcigna

Alla Strega è sufficiente un gol di Tumminello per chiudere il match contro il Foggia. I giallorossi faticano, ma ciò che contava di più erano i 3 punti. Mancano 6 partite al termine della stagione e i giallorossi mantengono un imponente vantaggio di 12 lunghezze sul Catania, avvicinandosi sempre di più alla cadetteria

Premessa: La marcia trionfale del Benevento verso l’obiettivo Serie B prosegue. Quest’oggi al “Ciro Vigorito”, i giallorossi ospiteranno un Foggia affamatissimo di punti, guidato da Michele Pazienza, mister che nella passata stagione ha allenato proprio la Strega. Floro Flores fa rifiatare Prisco, inserendo Talia dal 1’.

Primo tempo: La prima occasione del match capita tra le fila del Benevento, con un tiro di Tumminello verso la destra di Perucchini, deviato in corner dalla difesa rossonera. Negli sviluppi successivi Saio sfiora il gol con un colpo di testa sbilenco che non trova lo specchio della porta.

Occasione ghiotta di Lamesta che spara alto dopo una respinta iniziale di Perucchini

Strega in vantaggio! 17’, Lamesta pesca Tumminello con un gran cross di sinistro, il colpo di testa del centravanti di Erice è vincente.

Al 36’ ci prova il Foggia con un tiro a giro di D’Amico, ma la conclusione finisce fuori senza impensierire Vannucchi. Al 41’ occasione per Salvemini che calcia di destro verso l’incrocio dei pali. Alto di un soffio. Un’altra buona chance capita di nuovo tra i piedi di Salvemini ma Perucchini sbarra la saracinesca all’attaccante giallorosso. Si chiude così il primo tempo. Benevento avanti sul Foggia grazie al gol di Marco Tumminello.

Secondo tempo: Il Benevento mantiene la sua verve offensiva e lo dimostra con la grande triangolazione tra Tumminello e Lamesta, culminata con la conclusione dell’esterno classe 2000 verso l’angolino sinistro, Perucchini però compie un miracolo respingendo in calcio d’angolo.

La panchina del Foggia protesta per un intervento di Della Morte giudicato da espulsione. I dauni si giocano la card al FVS. L’arbitro controlla al monitor e dissipa ogni dubbio, lasciando al giocatore giallorosso l’ammonizione. Al 75’ colpo di testa del Foggia in mezzo ad una mischia, Vannucchi para non in maniera perfetta, bloccando in due tempi. Brivido per la difesa giallorossa. Tiro dal limite dell’area di Kouan, Perucchini blocca senza intoppi.

Errore clamoroso della Strega. Liscio in difesa, Bevilacqua si trova tutto solo davanti a Vannucchi, ma preso dall’emozione sbaglia facendosi anticipare dall’estremo difensore dei sanniti. Nel finale gli ospiti assediano, credono nel pari, ma il risultato resta invariato.

Finisce qui! Il Benevento batte il Foggia per 1-0 dopo una partita tiratissima. Contemporaneamente, il Catania vince ad Altamura e la Strega resta a 12 punti di vantaggio sugli etnei.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli ( 78 st Celia); Maita, Talia; Lamesta (73 st Kouan), Tumminello (89 st Manconi), Della Morte( 73 st Caldirola); Salvemini ( 78 st Mignani). A disp.: Russo, Esposito, Sena, Prisco, Carfora, Borghini, Romano. All: Floro Flores

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Biasiol, Staver, Dimarco( 88 st Castorri); Valietti ( 32’ Romeo), Menegazzo (88 st Eyango), Garofalo; Liguori ( 78 st Tommasini), Bevilacqua, D'Amico (88 st Cangiano). A disp.: Magro, Borbei, Minelli, Nocerino, Giron, Pazienza, Rizzi. All.: Pazienza

Arbitro: Poli di Verona. Assistenti: Barcherini di Terni e Brunetti di Milano. Quarto ufficiale: Liotta di Castellammare di Stabia. Operatore FVS: Chianese di Napoli

Note: Marcatori: 17’ pt Tumminello (BN);Ammoniti: Scognamillo (BN): Biasiol (FG); Della Morte (BN); Talia (BN)