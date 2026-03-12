Sassuolo-Bologna 0-1, decide Dallinga

Il Sassuolo perde il derby emiliano contro il Bologna e subisce la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro la Lazio.Una partita giocata non bene dai ragazzi di mister Grosso, che subiscono la rete decisiva del match già dopo 5 minuti ad opera di Dallinga, alla seconda marcatura stagionale. La reazione neroverde arriva dopo una manciata di minuti ma Skorupski salva su Pinamonti. Nel finale di tempo grande occasione per i rossoblu: bella palla di Odgaard per la testa di Orsolini, ma l'ala del Bologna colpisce male.Nella ripresa tantissimi i cambi ma poche le palle gol da una parte e dell'altra. Nel finale si fa male Skorupski, ma i rossoblu hanno finito i cambi quindi il portiere è obbligato a rimanere i campo nonostante zoppichi vistosamente. Nonostante questo però i neroverdi non riescono mai a calciare verso la porta chiudendo la gara all'asciutto.