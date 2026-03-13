Elisa Mariani: “Ho ritrovato spazio e fiducia in me stessa”

Vetrina della giornata dedicata ad Elisa Mariani, centrocampista classe 2003 in forza all’Acf Arezzo.

Ciao Elisa, quali sono stati i motivi del tuo passaggio all'Arezzo?

“Ci tengo innanzitutto a precisare che a Brescia mi trovavo bene, soprattutto con il gruppo e la squadra, ma ultimamente avevo trovato poco spazio e quindi sentivo fortemente l’esigenza di cambiare squadra per ritrovare fiducia in me stessa e per giocare con maggiore continuità; l'Arezzo si era nel frattempo interessata tanto a me, credendo nelle mie qualità e pertanto ho maturato questa scelta di cambiare casacca”.

Un giudizio invece sull'ambiente e sul gruppo, ti sei subito integrata bene?

“Ho avuto all'inizio un po' di difficoltà a ritrovare il ritmo partita, facendo fatica nel primo incontro il Bologna, mentre in seguito dalle gare successive ho recuperato la migliore condizione”.

Chi ti aiutata nell’inserimento?

“La fiducia del mister e comunque della società mi ha permesso di integrarmi al meglio con il gruppo sia in campo che fuori; ho trovato diverse compagne di squadra giovani animate da una grande voglia di dimostrare e di fare e poi altre di maggiore esperienza da cui poter prendere spunto; posso pertanto dire con certezza che è stato un approccio positivo al nuovo ambiente sia a livello sportivo che personale”.

Qual è stata la tua versione migliore in tanti anni di carriera, il tuo top, dove l'hai raggiunto?

“A Ravenna, sicuramente dove ho sempre giocato ed era il periodo in cui sono andata in nazionale Under 23 e direi anche lo scorso anno con l'Orobica, dove, a prescindere dall’esito del campionato, ho vissuto personalmente una stagione buona, la più prolifica dal punto di vista realizzativo”.

Come vivi le gare contro le tue ex squadre?

“Sicuramente sono gare che sento un po' di più rispetto alle altre, perché comunque ritrovo anche compagne con cui ho giocato. Sono incontri dove non ho rivalsa, non ho da dimostrare chissà che cosa, però indubbiamente sono quegli incontri dove personalmente, metto un po' più di forza e maggiore coraggio per cercare di far indirizzare meglio la partita per me stessa e per la squadra”.

Foto credit Acf Arezzo