Claudia Santoro: "Bari imprevedibile, identità ancora in costruzione"

In vista della 31ª giornata di Serie B, turno infrasettimanale, la redazione di IamCalcio Bari ha intervistato la giornalista di Quinto Potere Claudia Santoro. Il focus è rivolto al match dello Stirpe: Frosinone-Bari. La squadra di mister Alvini è terza in classifica e lotta per la promozione diretta per evitare lo scoglio playoff; i biancorossi di mister Moreno Longo, invece, blackout di Pescara a parte, sono in ripresa in una stagione complicata. Tuttavia, la bagarre nei bassifondi della graduatoria obbliga i pugliesi a mantenere alta la concentrazione per non perdere punti cruciali nella lotta salvezza e, soprattutto, a giocare da qui alla fine con un atteggiamento propositivo. Anche una trasferta ostica come quella di Frosinone dovrà essere affrontata con determinazione.

Buonasera Claudia, parliamo di Frosinone e Bari. Due obiettivi di stagione diametralmente opposti, il Frosinone sgomita per le parti nobili della classifica, il Bari invischiato nella parte bassa. Tuttavia, la vittoria in casa, netta, del Bari con la Reggiana rappresenta una vera e propria boccata di ossigeno. Che gara vedremo allo Stirpe e quanto può incidere il fattore psicologico?

Allo Stadio Benito Stirpe mi aspetto una partita molto “nervosa” e meno spettacolare di quanto si potrebbe pensare. La posta in palio è alta per ambedue le squadre. Il Frosinone, che lotta nelle zone alte, proverà ad impattare bene la gara sin dal principio: possesso, pressione e ricerca del gol così da incanalare la partita verso una strada definita facendo leva sui labili equilibri della squadra di Longo. Il Bari dovrà evitare che questo avvenga. In che modo? Intimorendo e non lasciandosi sovrastare. La carica emotiva con la quale i biancorossi arrivano a Frosinone può essere tanto un fattore positivo quanto negativo. I pugliesi sono imprevedibili e si spera che dopo la vittoria netta rimediata contro la Reggiana abbiano acquisito più fiducia nei propri mezzi rispetto al passato.

Per la squadra di Alvini è l'occasione per accorciare sulla vetta, per quella di Longo è una tappa importante per la salvezza. Chi ha più da perdere in questo scontro?

Paradossalmente, ha più da perdere il Frosinone in quanto la squadra di mister Alvini affronterà una formazione in difficoltà e con un basso posizionamento in classifica. Non vincere significherebbe perdere terreno dalle prime, sprecare un turno favorevole ed aumentare pressione. Dal punto di vista del Bari, invece, giocando fuori casa contro una squadra in forma ed attrezzata potrebbe andar bene anche un punto il cui valore simbolico sarebbe sicuramente maggiore.

Il Bari ha ottenuto quasi la metà dei suoi punti totali nelle ultime 10 gare. Possiamo parlare di una squadra che ha finalmente trovato un'identità, nonostante la posizione di classifica deficitaria?

I numeri indicano chiaramente una crescita, ma non parlerei ancora di identità pienamente consolidata. Nella formazione di Longo evince sicuramente un maggiore equilibrio tra fase difensiva e offensiva, più fiducia nei singoli, un’idea di gioco più riconoscibile, soprattutto nelle transizioni ma il vero problema resta ancora la continuità. Difatti, sino a quando la squadra non dimostrerà di saper ripetere prestazioni positive anche contro avversari di alto livello (come il Frosinone), l’identità resterà un fattore “in costruzione”.

Ghedjemis è tra i capocannonieri del campionato con 11 reti, mentre il Bari si affida al talento di Rao. Chi dei due sarà determinate, se volessimo azzardare un pronostico?

Le caratteristiche dei due giocatori sono differenti: da un lato Ghedjemis può essere definito l’uomo-gol e riferimento offensivo ciociaro; dall’altro Rao, più talento e imprevedibilità. Volendo analizzare la tipologia di partita che andrà in scena domani sera allo Stirpe posso dire che ci saranno più occasioni per Ghedjemis qualora il Frosinone riuscisse ad ottenere più possesso palla e che il Bari punterà su ripartenze con Rao che si spera potrà incidere negli spazi come una sorta di “spaccapartita”.