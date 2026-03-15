Nicola Compagnone: "Bisogna avere un ritmo da playoff per salvarsi"

In vista della sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B tra Frosinone e Bari, la redazione di IamCalcio Bari ha approfondito i temi del match attraverso un’intervista esclusiva con Nicola Compagnone. Giornalista di riferimento per le cronache del club gialloblù, Compagnone è l'ideatore e il conduttore del format Il Frosinone a Colazione, punto di riferimento informativo in onda su Radio Day. L'incontro ha permesso di tracciare un profilo dettagliato dello stato di forma della compagine allenata da mister Alvini e di analizzare le possibili variabili tattiche che caratterizzeranno il confronto del Benito Stirpe. Il match rappresenta uno snodo cruciale per la stagione di entrambe le formazioni: da un lato la solidità e le ambizioni per la promozione diretta della squadra di Alvini, dall'altro un Bari alla ricerca di conferme dopo la vittoria netta del San Nicola con la Reggiana per proseguire il cammino verso la salvezza.

Buongiorno Nicola, due obiettivi di stagione diametralmente opposti, il Frosinone sgomita per le parti nobili della classifica, il Bari invischiato nella parte bassa. Tuttavia, la vittoria in casa, netta, del Bari con la Reggiana rappresenta una vera e propria boccata di ossigeno. Che gara vedremo allo Stirpe e quanto può incidere il fattore psicologico?

Allo Stirpe vedremo una partita aperta a qualsiasi scenario. Il Bari vorrà prendere punti per la salvezza, mentre il Frosinone giocherà per la promozione in Serie A senza passare dai playoff. Tuttavia, ci sarà Moreno Longo che avrà voglia di rivalsa considerando che ha portato il Frosinone in massima serie lasciando un bel ricordo e, adesso, vorrà salvare il Bari a tutti i costi. Dicevo che sarà una partita aperta proprio perchè il Frosinone cerca sempre di essere propositivo in fase offensiva e potrebbe lasciare diversi spazi.

Per la squadra di Alvini è l'occasione per accorciare sulla vetta, per quella di Longo è un punto vitale per la salvezza. Chi ha più da perdere in questo scontro?

Il Bari ha più da perdere, perchè il Frosinone si trova in questa posizione di classifica forse in maniera del tutto inaspettata dopo la passata stagione. Certo, adesso mancano poche partite alla fine del campionato, sei nella parte alta della classifica e la voglia e la determinazione di andare in Serie A è tanta, ma vedendo la passata stagione possiamo dire che la squadra di Alvini il suo già l'ha fatto, mentre per il Bari una retrocessione in Serie C sarebbe davvero clamorosa.

Il Bari ha ottenuto quasi la metà dei suoi punti totali nelle ultime 10 gare. Possiamo parlare di una squadra che ha finalmente trovato un'identità, nonostante la posizione di classifica deficitaria?

Il Bari ha cambiato ritmo e identità con l'arrivo di Longo un pò come il Frosinone con Bianco: una situazione disperata, arriva il nuovo allenatore che dà la giusta scossa e si volta pagina. Bisogna avere un ritmo da playoff se si vuole salvare una stagione e Longo lo sta facendo, sistemando diversi tasselli, soprattutto il centrocampo. Sono aspetti importanti ed era necessario considerando che una piazza come Bari merita di mantenere la categoria.

Focus tattico. Ghedjemis è tra i capocannonieri del torneo con 11 reti, mentre il Bari si affida al talento di Rao. Quale è il tuo parare sui due calciatori "simbolo" di entrambe le squadre e quali sono i maggiori pericoli che corrono le due difese? Giacomo Calò è il perno del centrocampo del Frosinone quest'anno, pensi che Longo possa giocarsi l'uomo su uomo per limitarne le sue giocate?

Penso che molte squadre, quest'anno, hanno compreso come giochi il Frosinone: Calò che cerca sempre di trovare gli esterni e tutti giocano uomo su uomo. Se concedi spazio agli esterni del Frosinone, questi ultimi possono essere devastanti e stanno dimostrando di essere di un'altra categoria, per il campionato che stiamo vedendo. Mettere un uomo su Calò vuol dire toglierne uno su Ghedjemis o Kvernadze. Secondo me Longo cercherà di limitare le offensive dei due esterni e una maggiore attenzione su Calò, non una marcatura stretta.