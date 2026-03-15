Bari-Carrarese, in palio punti salvezza: l'analisi di Longo e Calabro

Tanto della salvezza del Bari passa dal prato del San Nicola. Domani, alle ore 15:00, Bari e Carrarese si affrontano per la 32ª giornata di Serie B in un match che profuma di crocevia stagionale. Se per i toscani la classifica sorride ma toccherà restare in guardia per non sgomitare nel finale di campionato nelle parti basse della graduatoria, per i biancorossi il fattore campo deve trasformarsi in un fortino inespugnabile per blindare una salvezza che, oggi più che mai, passa dalla testa prima ancora che dai piedi.

Il morale ai due angoli del ring è opposto. Il Bari deve smaltire l'amarezza del ko infrasettimanale di Frosinone, una battuta d'arresto che ha rallentato la rincorsa dei ragazzi di Moreno Longo, attualmente sedicesimi a quota 31 punti. Di contro, la Carrarese arriva in Puglia sulle ali dell'entusiasmo dopo lo scalpo eccellente della Sampdoria, un successo che ha proiettato la squadra di Antonio Calabro all'undicesimo posto con 36 punti. In casa Bari, la parola d'ordine è "impresa". Mister Longo non usa giri di parole e chiede ai suoi un salto di qualità mentale: "Dobbiamo, da qui alla fine, fare qualcosa di davvero grande. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi e fare anche di più del nostro meglio. Per farlo, bisogna volerlo, sognarlo anche la notte". Il tecnico piemontese sa che il calendario offre un'opportunità d'oro: quattro delle restanti gare si giocheranno in casa (Carrarese, Modena, Venezia e Virtus Entella). Un "bottino" casalingo che potrebbe significare salvezza tranquilla, a patto di non farsi tradire dalla tensione. Dall'altra parte, mister Calabro si gode la crescita dei suoi ma tiene alta la guardia, lodando proprio il lavoro del collega Longo: "Il Bari ha fatto 14 punti nelle ultime dieci partite: una media importante per chi lotta per salvarsi. Con Longo hanno ritrovato brillantezza, ma noi dobbiamo andare al San Nicola a giocare da Carrarese". L'obiettivo dei toscani è non farsi distrarre dai calcoli sulla quota salvezza, mantenendo quella "soglia di attenzione altissima" che ha permesso di battere la Sampdoria.

Il Bari viene da due vittorie interne consecutive, Empoli e Reggiana. Confermare il trend è vitale. Con 5 punti di distacco, una vittoria del Bari accorcerebbe la forbice in zona playout, mentre un successo della Carrarese potrebbe spianare la strada alla squadra di mister Calabro verso una tranquilla salvezza e permanenza in Serie B. L'appuntamento è fissato per domani pomeriggio: il San Nicola è pronto a spingere i biancorossi verso un traguardo che, come dice Longo, va sognato anche la notte per essere raggiunto di giorno.