Juventus-Sassuolo 1-1, Muric para rigore nel finale

Nella partita tra Juventus e Sassuolo l'eroe del giorno è sicuramente Arijanet Murić, che al termine di una partita di sofferenza para un rigore all'ex neroverde Locatelli. Ma andiamo con ordine.

Neroverdi incerottati vista l'epidemia di pertosse che ha colpito il gruppo squadra, sono infatti out Matic, Thorstvedt e Coulibaly, mentre Laurientè non al meglio parte della panchina. Nel primo tempo sono i bianconeri a fare la partita che infatti trovano il vantaggio con Yldiz su assist di Coinceicao. Kalulu fallisce il raddoppio a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco.

Nella ripresa i neroverdi scendono meglio in campo e trovano subito il gol del pari con Pinamonti su assist del solito Berardi. La rete accende l'entusiasmiamo del Sassuolo che cerca il gol del 1-2 in contropiede ma entrambe le volte il neo entrato Laurientè perde l'attimo. Tanti i campi da una parte e dell'altra finché al minuto 85' viene fischiato un calcio di rigore alla Juventus per un presunto tocco do mano di Idzes in area. Dal dischetto si presenta Locatelli, che viene però ipnotizzato da Muric, al primo rigore parato in campionato. Finisce cosi col risultato di 1-1, un pareggio bellissimo per il Sassuolo, soprattuto per come è maturato.