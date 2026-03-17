Il Bari si scioglie, Longo sbotta: l'analisi del ko con la Carrarese

Non è più solo una questione di classifica, ma di dignità sportiva. La pesante sconfitta interna subita per mano della Carrarese di Calabro ha scoperchiato il vaso di Pandora in casa Bari, trasformando il San Nicola in un teatro di contestazione e di conquista per le altre squadre. La 17ª posizione in classifica riflette una realtà cruda: la zona salvezza, occupata dalla Sampdoria, dista ora tre lunghezze, ma è l'abisso caratteriale mostrato in campo a spaventare più dei numeri.

Al termine della gara, Moreno Longo non ha usato giri di parole. Uno sfogo durissimo, quello del tecnico, che ha puntato il dito contro una ripresa definita "imbarazzante". Se nel primo tempo la squadra aveva dato segnali di equilibrio, il gol di Rouhi ha agito da detonatore emotivo: i biancorossi si sono letteralmente sciolti, lasciando praterie alle folate di Hasa e Abiuso, capaci di banchettare sulle macerie di una difesa apparsa distratta e priva di leadership. "Errori individuali inaccettabili" ha tuonato Longo, sottolineando come la gestione dei momenti chiave sia stata fallimentare. Una condanna senza appello per un gruppo che, nel momento cruciale della stagione, sembra aver smarrito la bussola. L’analisi oggettiva della stagione non lascia spazio a giustificazioni: la classifica non mente. Il problema strutturale del Bari emerge con prepotenza quando la partita si sporca. Se gli undici titolari non garantiscono la prestazione, le soluzioni a gara in corso latitano. I ricambi, per qualità o per impatto psicologico, non sembrano attualmente all’altezza della categoria, lasciando a Longo pochissimo margine di manovra tattica per invertire l'inerzia dei match.

La sosta dovrà servire a raccogliere i cocci di un morale ridotto ai minimi termini. Il prossimo impegno, fissato per il 6 aprile contro il Modena, non ammette repliche. Gli emiliani arriveranno al San Nicola affamati di punti per i playoff, e il Bari dovrà rispondere con una "lotta con le unghie e con i denti" che finora si è vista solo a sprazzi. In una lotta salvezza così serrata, nessuno farà sconti. Per evitare una retrocessione che sarebbe catastrofica per la piazza e per la società, servirà un mix di carattere, orgoglio e un pizzico di fortuna, anche se a dirla tutta la classifica attuale e la possibilità di giocarsi la salvezza è già una situazione fortunosa. Ma la fortuna, si sa, aiuta gli audaci: e al Bari, oggi, serve soprattutto tornare a essere una squadra.