Playoff Svizzera: quattro le calciatrici italiane qualificate

Ad una giornata dalla conclusione della regular season dell’Axa Women’s Super League Svizzera risultano già assegnati sette degli otto posti disponibili per la volata play off al titolo finale.

In testa l’imbattuto Servette, capolista con 47 punti, frutto di 15 vittorie e 2 pareggi, a seguire il Bsc Yb Frauen con 33 lunghezze, in virtù di 10 successi, 3 pareggi e 4 ko, terzo il Basilea con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 3 pari, quarto in graduatoria il Grasshopper con 29 punti in virtù di 9 successi, 2 pareggi e 5 ko ma con una gara da recuperare contro il st. Gallen in programma sabato 28/3.

Quinto posto per il Zurich a quota 28 punti, sesto il St. Gallen con 25 lunghezze, settima posizione per il Rapperswil-Jona a 15 punti.

Per l’ottavo ed ultimo posto utile per i play off ci sono ancora in lista tre squadre: l’Aarau Frauen è davanti con 10 punti in virtù di una migliore differenza reti rispetto al Luzern; ultima in graduatoria ormai fuori dai giochi il Thuncon con 5 punti.

Saranno ben quattro le calciatrici italiane a giocarsi i quarti di finale dei play-off in programma il 25/26 aprile con la finale del torneo che si giocherà con la formula di andata e ritorno il 23/24 maggio e il 30 maggio.

A rappresentare il Servette ci sarà l’attaccante Gloria Marinelli classe 1998, autrice di 8 reti in 17 gare disputate; per il Grasshopper Zurigo della coach Laura Vetterlein subentrata a Joao Paiva, fari puntati sull’attaccante Nicole Arcangeli, classe 2003, in grado di siglare 4 reti in 13 partite; terza rappresentante la punta Alice Berti del Basilea, classe 2003 che vanta 12 presenze; ultima italiana il mediano classe 1999 Melanie Kuenrath del St. Gallen con 3 gare disputate.

Foto credit Grasshopper Zurigo