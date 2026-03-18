Monopoli-Benevento 2-1, Flop della Strega ma il Catania non sfrutta

La Strega esce sconfitta dal “Veneziani” per 2-1, i biancoverdi vanno a segno con Longo per due volte mentre alla Strega non basta il gol di Della Morte. Finisce la lunga imbattibilità dei giallorossi, durata 17 partite, ma fortunatamente per Maita e compagni il Catania non ne ha approfittando, pareggiando per 1-1 il match casalingo contro il Casarano. Il Benevento perde dunque un solo punto di distacco sugli etnei, trovandosi a +11 ora che mancano cinque gare alla fine della stagione.

Premessa: Il campionato si avvicina alle battute conclusive e la Strega vuole mantenere la distanza di sicurezza sulle inseguitrici. Il Monopoli ha già dimenticato la dolorosa rimonta subita contro la Casertana e si presenta all’incontro con i giallorossi con il suo classico 3-5-2. Floro Flores opta per il 4-4-2 con Lamesta e Della Morte esterni di centrocampo, mentre Mignani e Salvemini compongono la coppia d’attacco.

Primo tempo: Il Benevento parte più pericoloso dei padroni di casa. Al 15’ il primo brivido del match. Salvemini tira dal limite, la difesa del Monopoli devia e Albertazzi allontana il pericolo mandando in calcio d’angolo. 7 minuti dopo l’arbitro fischia un calcio di rigore in favore dei giallorossi, per un fallo di Albertazzi su Salvemini. Il Monopoli chiede la revisione al FVS e infatti il direttore di gara cambia idea annullando il penalty.

Al 38’ la partita si sblocca! Cross dal limite del centrocampo, Fall anticipa di testa servendo Longo in area che tutto solo deposita in rete trafiggendo Vannucchi. Monopoli in vantaggio sugli ospiti. La reazione della Strega non tarda ad arrivare e al 45’, sugli sviluppi di un corner, Della Morte di testa batte Albertazzi e ristabilisce la parità tra le due squadre. Primo tempo che termina quindi sull’1-1.

Secondo tempo: Nella ripresa la gara appare meno concitata del primo tempo, fino al minuto 62 dove la panchina giallorossa chiede l’intervento del FVS per un possibile tocco di mano in area ma per l’arbitro non c’è nulla. Pochi minuti dopo il Monopoli trova il raddoppio. Longo sfrutta un assist di Fedel in area e riesce ad insaccare portando avanti i suoi e firmando la sua doppietta personale. Ci sono dei dubbi circa la regolarità dell’azione che ha portato al gol ma per il direttore di gara è tutto regolare, quindi la partita prosegue.

All’86’ la Strega ha tra le mani la chance di pareggiare, quando sugli sviluppi di un corner i giallorossi mancano l’appoggio in rete dopo che la palla era carambolata in area a seguito di una deviazione. Nel finale vengono espulsi due membri della panchina del Benevento per proteste.

Finisce qui! Il Monopoli passa contro la capolista aggiungendo un tassello all’obiettivo play-off. Il Benevento torna così alla sconfitta dopo un imbattibilità lunga 17 partite

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco (81 st Antoni); Valenti, Fedel, Battocchio, Greco (59'st Calcagni), Oyewale (59'st Angileri); Longo (81 st Scipioni), Fall. A disp.: Piana, Gagliano, Bove, Vinciguerra, Dudic, Paukstys, Cascella, Bordo, Bagatti. All.: Colombo

BENEVENTO (4-4-2): Vannucchi; Pierozzi (74'st Romano), Saio, Scognamillo, Ceresoli (77'st Celia); Lamesta, Maita, Kouan (74'st Prisco), Della Morte (77 st Carfora); Mignani (66'st Manconi), Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Borghini, Caldirola, Talia. All.: Floro Flores

Arbitro: D'Eusanio di Faenza. Assistenti: Cavalli di Bergamo e Bettani di Treviglio. Quarto ufficiale: Recchia di Brindisi. Operatore FVS: Alessandrino di Bari

Note: Ammoniti: Scognamillo (BN), Manzi (MON)Marcatori: 38'pt e 68 st Longo (MON); 47'pt Della Morte (BN)