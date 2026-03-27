Cosenza, Buscé: "Bravi i ragazzi nella gestione, hanno resistito bene"

Mister Antonio Buscé risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post-gara di Benevento Cosenza 1-1.

La gestione della partita: " Bisogna prima fare i complimenti al Benevento, fortunati noi a non prendere il secondo gol. Il primo tempo è stato carico di rischi, ma sono stati bravi i ragazzi a crederci e a tenere il ritmo. Complimenti sia a Garritano, per la punizione, che a Beretta per il gol. nel secondo tempo invece non abbiamo rischiato quasi nulla."

Sulla fiducia in vista dei play-off: "Sono discorsi ancora prematuri, dipenderà molto da come ci arriveremo, sia a livello fisico che a livello mentale. Abbiamo subito molti infortuni importanti, molti giocatori sono stati costretti a ritornare in campo subito, senza il tempo di riprendere la condizione. Prima di arrivare ai play-off serve mantenere alta l'asticella."

Sui giocatori del Cosenza di proprietà del Benevento: " Perlingieri è arrivato da un periodo non facilissimo a Crotone, dove giocava poco, quindi era necessario che riprendesse un po' la condizione. Tuttavia, si sta facendo trovare pronto, l'ho visto alla prova contro il Latina e ha messo in luce le sue qualità. Ferrara invece ha avuto diversi problemi fisici, cosa che ci ha portato ad inventarci delle soluzioni, come l'adattamento di Caporale a terzino sinistro."