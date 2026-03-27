Pazienza dopo la vittoria: "Era quello che cercavamo"

A margine della vittoria contro il Trapani, l’allenatore del Foggia, Michele Pazienza ha analizzato un successo che interrompe un digiuno di tre punti lungo 70 giorni. «Questa vittoria è una sensazione che cercavamo da tempo», ha esordito il tecnico dei Satanelli.

Una prestazione positiva: «Tutta la squadra si è comportata bene, anche se possiamo crescere nella gestione del possesso, soprattutto rispetto a quanto fatto nella prima parte di gara».

Il valore del successo di oggi va oltre i tre punti: «Oggi era fondamentale vincere, per noi e per tutto l’ambiente. I risultati portano consapevolezza e alleggeriscono la tensione, fattori che incidono molto sul collettivo». E aggiunge: «Per me e per il mio staff è una grande gioia. La cosa più bella è vedere i ragazzi esultare sotto la curva: durante la settimana lavorano tanto e, quando i risultati non arrivano, tutto diventa più difficile da gestire».

Sul piano tattico, il tecnico chiarisce: «Non abbiamo giocate codificate: cerchiamo di esprimerci rispettando le nostre caratteristiche, che sono ben definite». Infine, un messaggio chiaro per il finale di stagione: «In questo momento conta anche limitare al minimo gli errori: bisogna fare le cose semplici e toccare il meno possibile».