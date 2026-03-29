Novara-Lumezzane 1-3, play-off addio per gli azzurri
Con la sconfitta tre a uno in casa contro il Lumezzane il Novara abbandona le speranze di conquistare un posto nei play-off, dopo nove risultati utili di fila è arrivata la seconda sconfitta consecutiva condizionata dal dubbio rigore assegnato sull’uno a uno.
La cronaca Bel primo tempo con tante occasioni da rete, inizia bene il Lumezzane con Caccavo che calcia alto sulla traversa, al 9’ Boseggia si oppone con bravura a Iori, al 19’ si vede Da Graca con un destro dal limite che impegna Drago, al 21’ Caccavo non inquadra la porta, al 30’ il Lumezzane passa in vantaggio, Rolando con una bella puntata segna la sua quarta rete stagionale; la reazione del Novara non si fa attende, al 33’ Ledonne a giro calcia alto, prima dell’intervallo su cross di Agyemang di testa Lanini spreca una grande occasione.
La ripresa si apre con il pareggio del Novara, Collodel batte Drago e si fa tutto il campo per esultare sotto la sua curva. Al 10’ Basso trattiene Gallea, rigore molto dubbio che Iori trasforma spiazzando Boseggia, al 26’ gli ospiti calano il tris, Anatriello approfitta di un scontro tra Cannavaro e Iori per segnare nella porta sguarnita.
NOVARA-LUMEZZANE 1-3
Marcatore: 30’Rolando (LU), 4’st Collodel (NO), 14’st Iori (LU), 26’st Anatriello (LU).
Novara: Boseggia; Lanini (1’st Morosini), Ledonne (36’st Donadio), Khailoti (1’st Lartey), Collodel, Da Graca, Lorenzini, Cannavaro (31’st Alberti), Valdesi (24’st D’Alessio), Agyemang, Basso. All. Dossena
Lumezzane: Drago, Deratti, Rocca, Rolando, Caccavo (42’st Ferro), Iori (36’st Malotti), Moscati, Gallea, Anatriello (31’st Ghillani), Mancini (42’st Colangiuli), Motta. All. Troise
Arbitro: Nigro di Prato.
Note: Corner 6-4. Ammoniti Lartey per il Novara, Deratti e Drago per il Lumezzane. Spettatori 1857.