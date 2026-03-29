Benevento promosso in Serie B: 0-1 all'Arechi con Salvemini

Il fischio finale dell'arbitro Di Loreto è una liberazione. Il Benevento è in Serie B. I giallorossi espugnano l'Arechi con un rigore di Salvemini al 68' e staccano il biglietto per la cadetteria con tre giornate di anticipo. Una promozione meritata. Costruita partita dopo partita da un gruppo che non ha mai smesso di crederci.

L'attesa dura quasi tutta la partita. Il primo tempo è bloccato e il caldo pesa sulle gambe di tutti. La Salernitana prova a fare la sua gara ma il Benevento è compatto e non rischia quasi nulla. Si va negli spogliatoi sullo 0-0 con poche emozioni ma tanta tensione.

Nella ripresa cambia tutto. Al 65' l'arbitro va al monitor e dopo una lunga revisione indica il dischetto. Braccio largo di Quirini. Dal monitor all'Arechi cade il silenzio. Salvemini si porta il pallone sul dischetto e non trema. Rete. Benevento avanti 1-0.

Da lì in poi è sofferenza pura. La Salernitana spinge e al 90'+4 l'arbitro torna al monitor per un possibile rigore granata. Minuti interminabili. Ma non c'è nulla. Si gioca. E quando Di Loreto fischia tre volte, il Catania stecca in casa, e negli spogliatoi comincia la festa.

80 punti. Tre turni di anticipo. Serie B.

Floro Flores ha costruito qualcosa di straordinario sulla panchina giallorossa. Una squadra solida cinica e capace di vincere le partite che contano. Oggi contava questa. E il Benevento non ha fallito.

Il distacco dal Catania secondo in classifica racconta tutto. Dodici punti di vantaggio. Un campionato dominato dall'inizio alla fine nella Serie C Girone C 2025/2026. Tre giornate ancora da giocare ma il traguardo è già raggiunto. Ora si può festeggiare.

Sannio in festa. Il Benevento torna dove merita.