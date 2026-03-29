Miriam Lippolis: “Siamo determinate, non abbiamo paura di nessuno”

Alla scoperta di Miriam Lippolis, difensore centrale classe 2006, dotata di gran senso della posizione e di altezza, ottima torre in area di rigore, in forza alla Pink Bari.

Ciao Miriam, per iniziare un breve riepilogo della tua carriera

“Sono partita con otto anni di calcio a 5 con annessa convocazione in nazionale, spostata da sei anni sul calcio a 11 partendo dalle giovanili del SSC Bari per poi militare due anni in serie C tra Molfetta e Nitro Brindisi prima del trasferimento alla Pink Bari”.

Un giudizio sul torneo

“Stiamo affrontando il campionato con tanta determinazione, ricordandoci di non avere paura di nessuno e di dimostrare la nostra forza”.

Un commento su gruppo ed ambiente

“Il gruppo è sempre stato coeso e unito con delle ragazze che hanno tutte lo stesso obiettivo, l'ambiente è sempre stato accogliente sin dal primo giorno in cui sono arrivata grazie alla disponibilità di staff e dell’intera squadra”

Prospettive di lavoro ed interesse extra sportivi

“Sicuramente laurearmi in Fisioterapia con uno sguardo anche a master e specializzazioni con una prospettiva fuori dall'Italia perché viaggiare è una delle attività che più preferisco”.

Foto credit U.s. Salernitana 1919