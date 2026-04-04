Monza - Bari, la decidono Obiang e Pessina: 2-0 all'U-Power Stadium

Il Monza vince una partita fondamentale in chiave promozione all'U-Power Stadium contro il Bari. La squadra di Moreno Longo resta in piena zona playout ad un punto dalla Virtus Entella. Dopo un primo tempo a reti bianche con i padroni di casa a mantenere il pallino del gioco dalla propria e i biancorossi pronti a sfruttare qualche ripartenza con Rao, la ripresa segue lo stesso copione con i brianzoli che gestiscono il possesso e il Bari che non riesce a creare pericoli dalle parti di Thiam. Tuttavia, c'è da evidenziare l'ottima prova di Pissardo, chiamato in causa dopo undici mesi per l'infortunio di Cerofolini, che ha mantenuto in piedi il Bari in più circostanze.

Il match si sblocca al 49’: il Monza orchestra un’azione corale da manuale, culminata nel gran lavoro di protezione palla di Petagna. L’attaccante vede l’inserimento di Obiang e lo serve con i tempi giusti: il centrocampista non sbaglia, siglando l’1-0 e il suo secondo centro stagionale. Il Bari accusa il colpo e non riesce a scuotersi, restando schiacciato nella propria metà campo. L’unico a provare ad accendere la luce è ancora Rao, che tenta di sfruttare la sua velocità in ripartenza, ma senza trovare supporto dai compagni. Al 65’, entrambi gli allenatori provano a cambiare le carte in tavola. Per il Bari entrano Dorval e Verreth, mentre Bianco lancia nella mischia Colombo e Caso per dare freschezza all'attacco. Il Monza gestisce il ritmo, ma non rinuncia ad affondare. Al 72’, il neo-entrato Caso ha subito l'occasione per raddoppiare: la sua conclusione ravvicinata è però centrale e trova la risposta felina di un monumentale Pissardo. Sulla ribattuta, Azzi spreca spedendo il pallone sul fondo. Pochi minuti dopo, è ancora Caso a seminare il panico sulla sinistra, ma il suo cross attraversa tutta l'area senza trovare deviazioni. La sfortuna colpisce il Monza al 77’, quando Petagna centra in pieno il palo da posizione ravvicinata. Il meritato raddoppio arriva al 79’: ancora uno scatenato Caso ispira l'azione partendo da sinistra e serve al centro Pessina. Il capitano è freddissimo e firma il 2-0, sigillo che vale il suo quinto gol in campionato e mette in ghiaccio la partita. Nel finale, ammonito Dorval che nel giudizio di La Penna è simulazione ed è un giallo pesante perchè salterà il match con il Venezia.

Con questa vittoria, il Monza di Paolo Bianco aggancia il Frosinone al secondo posto, sfruttando appieno il pareggio di venerdì dei ciociari contro il Palermo. Per il Bari, la situazione resta delicata: i 34 punti significano ancora piena zona playout, con l’Entella (ultima piazza per la salvezza diretta) che resta distante una sola lunghezza. Nel prossimo turno arriva la capolista Venezia che vorrà ipotecare il prima possibile il discorso promozione in Serie A, mentre per il Bari dovrà esserci una reazione a questa sconfitta e ritornare a smuovere la classifica.