Genoa-Sassuolo 2-1, Ekuban regala la vittoria al grifone

Nella trentaduesima giornata di Serie A, il Sassuolo esce sconfitto dallo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. 2-1 il risultato finale in favore della formazione di Daniele De Rossi.

La prima occasione del match è di marca rossoblu al minuto 16: Baldanzi apre per Vitinha che impegna Muric. Una manciata di minuti dopo Ruslan Malinovskyi trova il vantaggio con un siluro di sinistro da fuori area. Berardi e Thorstvedt vanno vicinissimi al pari, ma Bijlow salva la sua porta e manda i suoi al riposo in vantaggio. All'intervallo succede l'incredibile: Ellertsson e Berardi mentre si dirigono negli spogliatoi del Ferraris scatenano una rissa e vengono entrambi espulsi. Clamoroso se consideriamo che fino a quel momento la partita era sui binari della calma.

Nella ripresa ci pensa il solito Konè a segnare la rete del pari, per il centrocampista neroverde è la sesta rete stagionale. Dopo il gol il ritmo della gara si abbassa. Succede poco, almeno fino al minuto 84 quando Messias entra in area dalla destra e mette dentro per Ekuban, che da pochi passi segna il gol che vale i tre punti per il grifone. Il Genoa grazie a questa vittoria sale a quota 36, a +9 sul terzultimo posto, mentre il Sassuolo resta a 42.