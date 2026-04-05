Il Parma ferma il Napoli sull'1-1: +9 sulla zona retrocessione
Finisce 1-1 al Tardini tra Parma e Napoli. Un tempo a testa per le due squadre che si dividono equamente la posta in palio. Per il secondo anno di fila la squadra di Conte non va oltre il pareggio accorciando a sei punti dall'Inter stasera atteso a Como. I ducali allungano a +9 sulla retrocessione. Alla formazione di Cuesta bastano 37 secondi per portarsi in vantaggio: Suzuki lancia per Elpeghe che stacca di testa per Strefezza che con un piatto bacia il palo prima che la palla termini in fondo al sacco. Il pareggio del Napoli arriva all'ora esatta di gioco con McTominay che di precisione infila la sfera all'angolino per il definitivo 1-1.