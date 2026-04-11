Vicenza-Novara 3-1, si avvia al termine la stagione azzurra

Le residue speranze di play-off del Novara si spengono contro la capolista Vicenza, la sconfitta del “Menti” sancisce praticamente la parola fine alla stagione azzurra a 180 minuti dal termine. Un match che il Novara poteva vincere, un primo tempo dove Collodel e compagni hanno fatto in buona parte la partita ma che hanno terminato sotto due a uno. Il gol di Stuckler ha sancito la parola fine al match.

La cronaca Parte bene il Novara ma alla prima occasione il Vicenza passa in vantaggio grazie ad un rigore di Rauti assegnato con l’FVS, al 41’ sono gli azzurri ad avere un penalty, dagli undici metri Ledonne si fa ipnotizzare da Gagno, passano un paio di minuti e lo stesso Ledonne con una bella conclusione pareggia i conti; la formazione di Dossena spinge ma viene trafitta al sesto minuto di recupero del primo tempo da Caferri. La ripresa si apre con il colpo di testa vincente di Stuckler, il Novara si arrende e praticamente il match termina qui.

VICENZA-NOVARA 3-1

Marcatori: 9’Rauti su rigore (V), 45’Ledonne (N), 51’Caferri (V), 1’st Stuckler (V).

Vicenza: Gagno, Sandon (18’st Vescovi), Cuomo, Leverbe, Talarico, Zonta (29’st Cavion), Vitale, Carraro, Caferri, Rauti (29’st Capello), Morra. All. Gallo

Novara: Boseggia, Cannavaro, Lorenzini, Lartey, Valdesi (21’st D’Alessio), Basso (29’st Donadio), Collodel, Agyemang, Ranieri (21’sr Arboscello), Ledonne (38’st Lanini), Da Graca. All. Dossena

Arbitro: Marotta di Sapri.

Note: Corner 3-8. Ammoniti Caferri per il Vicenza, Cannavaro per il Novara.