Benevento, più BBella cosa non c'è

Il momento che tifosi, giocatori e staff aspettavano da inizio anno è arrivato. Il Benevento ha finalmente alzato al cielo il trofeo per aver conquistato la Serie C nella stagione 2025/2026. La sconfitta di stasera non cancella il grande obiettivo duramente ottenuto. Maita e compagni hanno disputato un campionato eccellente, mantenendo un ampio distacco sulle inseguitrici.

Una stagione iniziata con qualche difficoltà, le quali hanno portato all'esonero di mister Auteri. Al suo posto è stato chiamato il mister della Primavera Antonio Floro Flores. Dal suo arrivo il Benevento ha incanalato una serie di vittorie e risultati positivi che hanno portato la Strega in prima posizione, posto mai più abbandonato, come confermano anche i dodici punti di vantaggio sul Catania.

Ora ai ragazzi non resta che festeggiare, al raggiungimento di un traguardo che ha riportato entusiasmo in terra sannita