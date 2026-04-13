Serie D, i risultati dei recuperi: vincono Reggina e Termoli

Si sono giocati ieri mercoledì 15 aprile tre recuperi di Serie D che hanno aggiornato le classifiche del Girone F e del Girone I. Nel Girone F il Termoli Calcio 1920 batte la Sammaurese 1-0 alle 16.00 e porta a casa tre punti pesanti nella corsa ai playoff.

Nel Girone I doppio appuntamento. Alle 15.00 la Reggina 1914 supera l'Enna Calcio 2-1 in una gara combattuta. Alle 17.30 invece il Milazzo 1937 e la Vigor Lamezia non si fanno del male e pareggiano 0-0.

Resta ancora da definire la data del recupero tra Nuova Igea Virtus e Vibonese rinviato lo scorso 12 aprile per le avverse condizioni meteorologiche. Quella partita terrà ancora in sospeso la classifica definitiva del Girone I.

Domani si torna già in campo. Venerdì 17 aprile alle 20.00 si gioca l'anticipo della 32^ giornata del Girone C con Este-Union Clodiense diretta dall'arbitro Gabriele Framba di Torino.