Arianna Dal Frà: ”Massima determinazione e concentrazione”

Punto della situazione in casa Real Vicenza Women affidato ad Arianna Dal Frà, attaccante classe 2000, riadattata al ruolo di quinto/terzino in questa stagione.

Ciao Arianna, partiamo dall'ottimo pareggio contro la capolista Orobica.

“Siamo scesi in campo con l'idea giusta, sicuramente è stata una partita combattuta ma l'abbiamo preparata bene durante la settimana e siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo”.

Restano da giocare due gare per completare la regular season

“Stiamo preparando il prossimo match contro il Chievo Verona allo stesso modo della sfida contro l'Orobica, quindi massima concentrazione e determinazione in vista del traguardo salvezza; cerchiamo di replicare la prestazione che abbiamo avuto domenica, puntiamo a fare punti sicuramente”.

Nel tuo secondo anno di militanza, la squadra l'hai vista migliorata rispetto alla scorsa stagione?

“Sicuramente c'è stato un cambiamento abbastanza radicale, tante persone se ne sono andate via però quest'anno anche grazie all'aiuto di tante giovani molto brave e a qualche innesto da fuori la squadra è rimasta forte e competitiva”.

A livello personale, come giudichi la tua stagione finora?

“Sto giocando regolarmente sempre da titolare, sono soddisfatta del mio rendimento, mi sto adattando ad una nuova posizione del campo, rivestire l’inedito compito di quinto/ terzino; mi sto divertendo, c'è sempre da imparare perché non avevo mai ricoperto prima questa zona del campo, però sto giocando bene ed il mister al quale spetta l’ultima parola, mi sembra comunque soddisfatto”.

La gara più sentita da parte tua qual è stata in quest'annata?

“Quest'anno è stato abbastanza tranquillo, l'anno scorso ho affrontato la mia ex squadra della Spal ed ho avvertito maggiormente la gara a livello personale. Quest'anno forse a livello di colori societari si fa sentire maggiormente il Chievo, la nostra prossima sfida di campionato”.

Foto credit Real Vicenza Women