Sassuolo-Como 2-1, i neroverdi colpiscono in contropiede

Nella 33esima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium il Como di mister Cesc Fabregas. Tra le file dei neroverdi non mancano le sorprese, oltre agli squalificati Berardi e Doig, mancano infatti Pinamonti e Muric entrambi a sorpresa in panchina. Al loro posto Nzola e Turati. Nel Como c’è Morata dal 1’ al posto di Douvikas.

La prima palla gol è del Sassuolo dopo appena 23 secondi, ma Thorstvedt mette fuori da pochi metri. Il pallino del gioco è come prevedibile in mano agli ospiti, anche se per loro la prima occasione arriva al minuto 25 con un tiro di Nico Paz messo in corner da Turati. Alla mezz’ora ci riprova Nico Paz, anche questa volta la palla viene deviata in angolo. Nel finale di tempo si sveglia il Sassuolo. Minuto 40, contropiede da manuale: palla lunga di Laurientè per Nzolà che vede Volpato il quale supera Butez con un pallonetto. Un giro di orologio e Nzolà serve il raddoppio ancora una volta in contropiede. Neanche tempo di festeggiare che Nico Paz accorcia le distanze complice un non perfetto Turati. Dopo questo finale di tempo scoppiettante le due squadre vanno al riposo.

Nella ripresa Fabregas mette dentro Douvikas, Vojvoda e Perrone per cercare di dare una raddrizzata alla gara. I ritmi tuttavia sono molto bassi, il Como cerca sempre di fare la sua partita fatta di palleggio e inserimenti, ma dietro concede molto. Butez ci mette una pezza in un paio di occasioni. Al 67’ Nico Paz si inventa un pallonetto da pochi metri che supera Turati, ma questa volta il portiere neroverde si supera complendo un super intervento. Nel finale il Como si riversa tutto avanti con 2 attaccanti più 3 giocatori offensivi, ma il Sassuolo copre bene gli spazi e anzi va vicino alla terza rete senza successo. Finisce cosi con la vittoria dei neroverdi grazie a due contropiedi nel finale di primo tempo. Per i lariani è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Inter