Playoff Svizzera, si parte dal derby di Zurigo

Prende il via, venerdì 24 Aprile, con l’anticipo del derby di Zurigo la fase finale dell’Axa Women’s Super League che decreterà i verdetti definitivi del torneo di calcio ad 11 del campionato svizzero.

Al termine della regular season il Servette è arrivato primo nel torneo elvetico con 47 punti, seguito dal Bsc Yb Frauen con 36 lunghezze, terzo il Basilea con 35, quarta posizione per il Grasshopper a quota 33, quinta piazza per la Fc Zurich cha ha collezionato 29 punti, sesto il Fc St Gallen a quota 26, settimo la Fc Rapperswil-Jona in grado di collezionare 16 lunghezze, ottava ed ultima posizione valida per i playoff assegnata alla Fc Aarau Frauen che ha terminato ad 11 punti.

Parteciperanno invece alla fase di relegation per conservare la categoria, il Lucerna arrivato nono a quota 10 ed il Thun, fanalino di coda con 6 punti che sfideranno in un mini torneo Sion e Yverdon Sport Fc.

Nella classifica marcatrici la più prolifica è stata finora Simonsson del Servette autrice di 12 reti, seguita da Bailey del Fc Rapperswil e MacJenna del Grasshopper a quota 9 marcature.

Prima tra le italiane Gloria Marinellli del Servette a quota 8 reti, a fronte di 18 gare disputate e 1343 minuti di gioco, seguita da Nicole Arcangeli del Grasshopper autrice di 4 marcature, in virtù di 14 incontri ed un parziale di 718 minuti di gioco disputati.

Di seguito il calendario delle gare in programma:

Axa Women’s Super League, Playoff, Quarti di finale

Venerdi 24/4

Fc Zurich-Grasshopper (ore 19.00)

Sabato 25/4

Fc Rapperswil-Jona – BSC Yb Frauen (ore 16.00)

Fc Aarau Frauen – Servette Fc Chenois Feminin (ore 16.30)

Fc St. Gallen 1879 – Fc Basel 1893 (ore 18.00)

Axa Women’s Super League, Relegation, promozione/retrocessione

Sabato 25/4

Fc Theun – Yverdon Sport Fc (ore 13.30)

Fc Luzern – Fc Sion Feminin (ore 16.00)

Foto credit Grasshopper Zurich