Playoff Svizzera, si parte dal derby di Zurigo - I AM CALCIO ITALIA

Playoff Svizzera, si parte dal derby di Zurigo

Nicole Arcangeli, Grasshopper Zurigo
Nicole Arcangeli, Grasshopper Zurigo
ItaliaFemminile

Prende il via, venerdì 24 Aprile, con l’anticipo del derby di Zurigo la fase finale dell’Axa Women’s Super League che decreterà i verdetti definitivi del torneo di calcio ad 11 del campionato svizzero.

Al termine della regular season il Servette è arrivato primo nel torneo elvetico con 47 punti, seguito dal Bsc Yb Frauen con 36 lunghezze, terzo il Basilea con 35, quarta posizione per il Grasshopper a quota 33, quinta piazza per la Fc Zurich cha ha collezionato 29 punti, sesto il Fc St Gallen a quota 26, settimo la Fc Rapperswil-Jona in grado di collezionare 16 lunghezze, ottava ed ultima posizione valida per i playoff assegnata alla Fc Aarau Frauen che ha terminato ad 11 punti.

Parteciperanno invece alla fase di relegation per conservare la categoria, il Lucerna arrivato nono a quota 10 ed il Thun, fanalino di coda con 6 punti che sfideranno in un mini torneo Sion e Yverdon Sport Fc.

Nella classifica marcatrici la più prolifica è stata finora Simonsson del Servette autrice di 12 reti, seguita da Bailey del Fc Rapperswil e MacJenna del Grasshopper a quota 9 marcature.

Prima tra le italiane Gloria Marinellli del Servette a quota 8 reti, a fronte di 18 gare disputate e 1343 minuti di gioco, seguita da Nicole Arcangeli del Grasshopper autrice di 4 marcature, in virtù di 14 incontri ed un parziale di 718 minuti di gioco disputati.

Di seguito il calendario delle gare in programma:

Axa Women’s Super League, Playoff, Quarti di finale

Venerdi 24/4

Fc Zurich-Grasshopper (ore 19.00)

Sabato 25/4

Fc Rapperswil-Jona – BSC Yb Frauen (ore 16.00)

Fc Aarau Frauen – Servette Fc Chenois Feminin (ore 16.30)

Fc St. Gallen 1879 – Fc Basel 1893 (ore 18.00)

 

Axa Women’s Super League, Relegation, promozione/retrocessione

Sabato 25/4

Fc Theun – Yverdon Sport Fc (ore 13.30)

Fc Luzern – Fc Sion Feminin (ore 16.00)

 

Foto credit Grasshopper Zurich

Mariano Ventrella