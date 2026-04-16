Veronica Pedrini: “Ho ritrovato spazio, uscendo dalla comfort zone"

Vetrina della giornata dedicata a Veronica Pedrini, difensore classe 2004 in forza alla Pro Palazzolo, acquisto indovinato del mercato di riparazione.

Ciao Veronica, quali sono stati i motivi del tuo trasferimento alla Pro Palazzolo?

“Ho scelto di andare a Palazzolo perché avevo bisogno di spazio, sentivo fortemente la voglia di giocare.

Sicuramente non è stata una scelta facile perché comunque avendo sempre giocato a Brescia, non è stato semplice uscire dalla mia comfort zone, provando ad intraprendere un altro percorso”.

Dalla 17 sei passata ad indossare la casacca numero 2

“In passato ho indossato la numero 17 che mi legava molto alla mia famiglia, ricordando gli anniversari di matrimonio dei miei nonni e dei miei genitori”.

Il tuo inserimento nel nuovo gruppo è stato senza dubbio positivo, sei stata anche nominata migliore giocatrice del mese di Marzo

“Sinceramente non mi aspettavo questo riconoscimento, anche perché siamo un gruppo abbastanza forte oltre che unito ed onestamente è stato così gradito ed inaspettato per cui mi sento di ringraziare tutti”.

Terzo posto in classifica consolidato

“Sicuramente c'è un po' di rammarico per il mancato raggiungimento delle prime due posizioni; io sono arrivata a metà stagione e pertanto non ho intrapreso tutto il percorso con la squadra dall'inizio della stagione, però mi sento di dire che ci saremmo meritate di poterci giocare i play-off; indubbiamente abbiamo lasciato qualche punto per strada che magari era alla nostra portata ma restiamo molto soddisfatte delle prestazioni e delle partite che abbiamo intrapreso e giocato nel corso del torneo.”

Successo con il Tavagnacco ed ora ultima sfida con le Dolomiti Bellunesi

“Queste due ultime partite le sto vedendo da fuori in quanto mi sono infortunata, riportando un'infrazione alla base della prima falange del primo metacarpo però posso confermare che la squadra si sta allenando come sempre bene per portare a casa l’intera posta in palio”.

Il momento più importante della tua carriera

“Direi aver intrapreso questo percorso con la Pro Palazzolo che mi ha permesso di ritornare a giocare con continuità, rimettendomi in gioco, supportata da un gruppo ed uno staff che ti incoraggia e sostiene sempre, in ogni occasione”.

Credit Photo Pro Palazzolo Women