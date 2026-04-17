Bari, assalto salvezza: al Partenio la prima di tre tappe decisive

Tre tappe per decidere un destino, tre battaglie per non cadere nell'abisso. Il calendario del Bari non concede sconti: Avellino, Virtus Entella e Catanzaro rappresentano la triade di ostacoli che separa i biancorossi dalla fine della regular season. Si comincia venerdì 24 aprile, alle ore 21:00, nella bolgia del Partenio-Lombardi, per una sfida che si preannuncia frizzante e che mette in palio punti pesanti come macigni.

Sponda Avellino l'entusiasmo è tangibile. La cura Ballardini ha rigenerato i biancoverdi che, reduci dal fondamentale successo esterno contro il Mantova, vedono ora l’ottava posizione – l’ultima utile per i playoff – distante una sola lunghezza. La vittoria contro il Bari non avrebbe solo il garantirebbe anche l’aritmetica salvezza, permettendo ai lupi di giocare gli ultimi 180 minuti con il cuore leggero e il mirino puntato esclusivamente sulla post-season. Se l’Avellino sogna in grande, il Bari deve mostrare un altro atteggiamento. La classifica cortissima tiene ancora in vita la speranza della salvezza diretta, ma la realtà dei fatti costringe i biancorossi a guardare ai playout come l’ultima spiaggia per mantenere la categoria. La settimana in casa biancorossa è stata delicata, non solo per la posta in palio, ma per la storica e accesissima rivalità tra le due tifoserie. Per isolare la squadra dalle tensioni ambientali, la società ha optato per il ritiro a Matera. Un silenzio scelto e voluto: Mister Moreno Longo ha deciso di non parlare alla vigilia, lasciando che sia solo il campo a emettere i verdetti.

Sul fronte formazioni, Longo sembra orientato a rilanciare Dorval e Artioli dal primo minuto per dare dinamismo alla manovra. La diga difensiva sarà ancora affidata al trio Cistana-Odenthal-Mantovani, mentre davanti il peso dell'attacco graverà sulle spalle di Rao e Moncini, chiamati a scardinare una difesa irpina che tra le mura amiche concede pochissimo. Sugli spalti sarà spettacolo vero, il settore ospiti sarà una macchia biancorossa: 500 tifosi baresi hanno polverizzato i biglietti in poche ore, pronti a sostenere la squadra in una gara fondamentale per le sorti del Bari.