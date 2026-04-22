Benevento-Audace Cerignola 2-2, la Strega chiude l'anno con un pari

Benevento-Audace Cerignola è il match che chiude definitivamente il campionato di Serie C della Strega. Una partita tirata, conclusasi sul punteggio di 2-2. Ai gol di Mignani e Lamesta, ha risposto una doppietta di Gambale. Adesso Floro Flores e i suoi ragazzi possono ufficialmente festeggiare il trionfo di questo campionato, prima di tornare in campo già la prossima settimana per la Supercoppa di C.

Premessa. È aria di festa a Benevento. I giallorossi ospitano l’Audace Cerignola, davanti ad una cornice di 10.000 spettatori in estasi, pronti a salutare la Serie C e a festeggiare il ritorno della Strega in cadetteria dopo 3 anni di assenza. Suggestiva la coreografia della Curva Sud, con il folkloristico stregone beneventano come protagonista

Primo tempo. Occasione ghiottissima per la Strega! Al 4’ Tumminello manda a lato davanti alla porta. Primo brivido della partita. Al 10’ ci va vicino anche Mignani, il quale sfrutta un errore della difesa gialloblù, ma davanti ad Iliev sbaglia sparando addosso al portiere ofantino. Pericolosissimo il Cerignola con un tiro da distanza ravvicinata di Paolucci, attento Esposito a respingere.

Nell’azione successiva, la Strega trova il vantaggio. Tiro di Lamesta verso la porta, Mignani devia con un opportunismo alla Pippo Inzaghi e deposita in rete spiazzando Iliev.1-0! L’attaccante toscano sigla il suo decimo gol, arrivando in doppia cifra.

Si fa vedere Carfora con una bella conclusione di destro, Iliev blocca. Al 35’ gli ospiti pareggiano. Cross basso dalla destra, liscio di Scognamillo, la palla capita tra i piedi di Gambale che intercetta e a due passi fulmina Esposito. 1-1, gara di nuovo in parità.

Bella azione del Benevento al 42’ con Lamesta che parte in velocità in contropiede. L’esterno giallorosso arriva davanti ad Iliev che respinge la sua conclusione, ma Tumminello non fa in tempo a raccogliere il tap-in vincente, venendo anticipato.

Fine primo tempo. Le due squadre vanno a bere un tè caldo sul punteggio di 1-1.

Secondo tempo. Subito aggressivo il Cerignola in questo avvio di ripresa. Tiro di Todisco in porta, bravo Esposito a bloccare.

GOOOOOOOOL DELLA STREGA! retropassaggio debole della difesa ofantina, Lamesta intercetta e a tu per tu con Iliev non sbaglia. Strega di nuovo in vantaggio.

Il Cerignola non demorde e prova a riportare il match in parità. Al 60’ Paolucci in area cerca la conclusione, Esposito non si fa impensierire e blocca. Buona prestazione del portiere giallorosso.

Occasione da fuori area di Prisco, la palla lambisce la traversa.

Al 72’ Russo riceve da buona posizione e calcia verso la porta, tiro deviato in corner. Dal calcio d’angolo che ne consegue Ruggero colpisce di testa davanti ad Esposito, ma il portiere classe 2005 compie un intervento prodigioso, allontanando il pericolo.

Pareggio del Cerignola! Al 77’ incursione ofantina nell’area beneventana, palla in mezzo dove a ricevere c’è nuovamente Gambale, anche stavolta l’attaccante gialloblù insacca.2-2,gara di nuovo in equilibrio.

Finisce qui! Si chiude così la stagione della Strega. 2-2 l'incontro tra Benevento e Audace Cerignola, ora alla Strega non resta altro che festeggiare quest'annata fantastica.

Benevento (4-2-3-1): Esposito; Romano, Scognamillo, Saio, Celia (82 st Sena); Talia (63 st Donatiello), Prisco; Lamesta (82 st Giugliano), Tumminello ( 71 st Manconi), Carfora; Mignani ( 63 st Salvemini). A disposizione: Mandato, Russo, Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Kouan, Del Gaudio, Della Morte. Allenatore: Antonio Floro Flores

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Cocorocchio, Ligi, Gasbarro( 85 st Ballabile); Todisco, Vitale, Cretella ( 66 st Iervolino), Paolucci, Russo( 85 st Spaltro); Gambale, D’Orazio ( 66 st Ruggiero). A disposizione: Fares, Cocorocchio, Bassino, Labranca, Martinelli, Spaltro, Ianzano, Dabizas, Tarantino, Nanula. Allenatore: Vincenzo Maiuri

Arbitro: Iacobellis di Pisa. Assistenti: Pilleri di Cagliari e Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale: Marotta di Sapri. Operatore FVS: Russo di Torre Annunziata

Note: Marcatori: 25 pt Mignani (BN); 35’pt Gambale (CER); 52 st Lamesta (BN); 77 st Gambale (CER); Ammoniti: Sena (BN)