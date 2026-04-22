Benevento, Floro Flores: '' Dedico questo trionfo al Presidente"

Mister Floro Flores ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post-gara di Benevento-Audace Cerignola 2-2. Qui di seguito sono riportate le sue parole.

Sulla partita:" Sono contento per i ragazzi, ci tenevamo a chiudere la stagione in bellezza"

Sull'approccio di Mignani:" Ora si può dire che abbia fatto lo step successivo in termini di maturazione. Oggi ha segnato un gol alla Pippo Inzaghi, da vero opportunista. Probabilmente nemmeno io ci sarei riuscito al posto suo. Lui è un giocatore che sente il gol, sente l'area, quello è il suo posto."

Su Esposito:" Se lui volesse restare a Benevento anche l'anno prossimo, avrà tutte le porte aperte, anche perché qui è casa sua. Alla sua età è normale che abbia voglia di giocare e in queste gare in cui è stato chiamato in causa ha fatto vedere di essere un grande portiere."

A chi dedica questo trionfo?: "Dedico la vittoria del campionato al Presidente. Ha creduto in me in un momento delicato, è stato come un padre, mi supporta e mi sopporta tutti i giorni. Quando capitavano le partite no era lui che mi chiamava per consolarmi."